Вітер у п'ятницю не принесе прохолоди. Хоча й він буде змінних напрямків, але не сильний – від 3 до 8 метрів на секунду.
Цікаво Коли в Україні будуть заморозки і випаде перший сніг
Спекотне літо продовжується
Загалом синоптики не прогнозують опадів в Україні 25 серпня. Температура повітря у середньому сягатиме +28 градусів удень й +14...+16 уночі. На Заході та частині північних областей стовпчики термометрів піднімуться до +26...+28 градусів. У центральній частині температура сягатиме місцями й +30 градусів.
На Сході температура буде нижчою – там стовпчики термометрів покажуть не більше +23...+26 градусів. Найспекотніше буде у південних областях, де температура сягатиме відмітки у +32 градуси.
Через сонячну та спекотну погоду майже по всій території України попереджають про пожежну небезпеку.
Пожежна небезпека в Україні 25 серпня / Карта Укргідрометцентру
Якою буде температура в обласних центрах
- Київ – +26...+28;
- Ужгород – +28...+30;
- Львів – +26...+28;
- Івано-Франківськ – +26...+28;
- Тернопіль – +26...+28;
- Чернівці – +26...+28;
- Хмельницький – +26...+28;
- Луцьк – +26...+28;
- Рівне – +26...+28;
- Житомир – +25...+27;
- Вінниця – +27...+29;
- Одеса – +30...+32;
- Миколаїв – +30...+32;
- Херсон – +29...+31;
- Сімферополь – +29...+31;
- Кропивницький – +27...+29;
- Черкаси – +27...+29;
- Чернігів – +25...+27;
- Суми – +24...+26;
- Полтава – +25...+27;
- Дніпро – +26...+28;
- Запоріжжя – +29...+31;
- Донецьк – +24...+26;
- Луганськ – +23...+25;
- Харків – +24...26.
Прогноз погоди на 25 серпня / Карта Укргідрометцентру