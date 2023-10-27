Облачность и дожди в некоторых областях: какой будет погода в Украине 27 октября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в пятницу, 27 октября, будет облачной и ветреной. В некоторых областях прогнозируют дожди.
Столбики термометра несколько поднимутся по сравнению с 26 октября. Ветряно будет на всей территории страны, особенно – в Карпатах, где порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду.
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Прогноз погоды на 27 октября.
В пятницу, 27 октября, ночью будет дождь по всей территории Украины, впрочем, осадки не будут обильными. Днем осадки ожидаются только в западных областях – Закарпатской, Львовской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Черновицкой. Небольшие дожди прогнозируют и в Житомирской и Винницкой областях, а также в Луганской области. В других регионах синоптики не прогнозируют осадки.
Температура воздуха, несмотря на дожди, будет на несколько градусов теплее. На Западе и Севера Столбики термометров покажут от +13 до +16 градусов. Немного теплее будет в центральных и восточных областях, где прогнозируют +16…+21 градусов тепла. На Юге до сих пор сохраняется теплая погода - там температура воздуха будет +20...+23 градусов.
Днем, кроме западных областей, погода будет облачной. Синоптики прогнозируют преимущественно юго-западный ветер от 7 до 12 метров в секунду. В Карпатах предупреждают о порывах до 15-20 метров в секунду.
Какая будет температура в областных центрах
- Киев +14...+16;
- Ужгород +14...+16;
- Львов +13...+15;
- Ивано-Франковск +14...+16;
- Тернополь +13...+15;
- Черновцы +14...+16;
- Хмельницкий +14...+16;
- Луцк +13...+15;
- Ровно +13...+15;
- Житомир +14...+16;
- Винница +15...+17;
- Одесса +20...+22;
- Николаев +20...+22;
- Херсон +21...+23;
- Симферополь +20...+22;
- Кропивницкий +16...+18;
- Черкассы +16...+18;
- Чернигов +14...+16;
- Суммы +14...+16;
- Полтава +15...+17;
- Днепр +16...+18;
- Запорожье +20...+22;
- Донецк +16...+18;
- Луганск +14…16;
- Харьков +14…16.
Точный прогноз погоды в Украине 27 октября / Карта Укргидрометцентра.