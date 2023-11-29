Сильный гололед и кое-где будет снегом: прогноз погоды на 30 ноября

Погода в Украине в четверг, 30 ноября, будет облачной с прояснениями. В большинстве областей осадков не будет, однако местами прогнозируют гололедицу и снег.

Синоптики предупредили о 3-м уровне снеголавинной опасности на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей. Из-за снегопадов и вьюги 29 – 30 ноября там возможно сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин.

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Какая будет погода в регионах Украины

В большинстве областей Украины погода будет облачная с прояснениями и без осадков. Правда, кое-где таки будет снежить:

в северо-восточных областях – ночью будет небольшой снег;

на Закарпатье и Прикарпатье – умеренный мокрый снег днем, местами – налипание мокрого снега, гололедица.

Кроме того, синоптики предупредили об гололедице на дорогах в:

западных;

северных;

большинстве центральных и Харьковской областей.

Поэтому в этих областях объявили о 1 уровне опасности, то есть жёлтом.



Синоптики предупредили об гололеде 30 ноября 2023 года

В Украине будет не слишком тихая погода, ведь прогнозируют западный и юго-западный ветер, достигающий 7 – 12 метров в секунду, в Карпатах – местами порывы до 15 – 20 метров в секунду.

В среднем температура составит:

ночью – 3 – 8 градусов мороза, на Западе Украины – 6 – 11 градусов, на юго-восточном направлении – нулевая температура;

днем – от 3 градусов мороза до 2 – тепла, на Юге страны будет чуть ли не самое теплое – 1 – 6 градусов тепла.

Самая теплая погода в Крыму – до 4 – 9 градусов тепла днем и до 1 – 6 ночью.

Кстати, в Киевской области будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем осадков не прогнозируют, однако предупреждают об гололедице на дорогах.

Температура ночью – 3 – 8 градусов мороза, днем – от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. В Киеве ночью 4 – 6 градусов мороза, днем – нулевая температура,

– заявили синоптики.

Более того, специалисты Укргидрометцентра объяснили, что 30 ноября могут появиться и усилиться ледовые явления в виде заберегов, шугохода к установке ледостава в реках суббассейнов:

Верхнего и Среднего Днепра,

Десны,

Припяти,

Киевском,

Каневском и мелководье Кременчугского водохранилищ.

Именно поэтому могут сформироваться льды с резким колебанием уровней воды.

Кое-где даже пришлось объявлять 3 уровень опасности, то есть коричневый. Ведь из-за опустошения Каховского водохранилища и вхождения Днепра в старое природное русло уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях.



Синоптики предупредили об опасности на воде

Какая будет погода в городах Украины

Киев – -1…+1

Ужгород – -1…+1

Львов – -1…+1

Ивано-Франковск – -4…-2

Тернополь – -1…+1

Черновцы – -4…-2

Хмельницкий – -1…+1

Луцк – 0…-2

Ровно – 0…-2

Житомир – -1…+1

Винница – -1…+1

Одесса – +1…+3

Николаев – +3…+5

Херсон – +1…+3

Симферополь – +3…+5

Кропивницкий – 0…+2

Черкассы – -1…+1

Чернигов – 0...+2

Суммы – -4…-2

Полтава – 0…+2

Днепр – 1…+3

Запорожье – +2…+4

Донецк – 0…+2

Луганск – -1…+1

Харьков – -1…+1

Погода в Украине 30 ноября / Карта Укргидрометцентра