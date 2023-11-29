Сильный гололед и кое-где будет снегом: прогноз погоды на 30 ноября

29 ноября 2023, 14:55
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Погода в Украине в четверг, 30 ноября, будет облачной с прояснениями. В большинстве областей осадков не будет, однако местами прогнозируют гололедицу и снег.

Синоптики предупредили о 3-м уровне снеголавинной опасности на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей. Из-за снегопадов и вьюги 29 – 30 ноября там возможно сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин.

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Какая будет погода в регионах Украины

В большинстве областей Украины погода будет облачная с прояснениями и без осадков. Правда, кое-где таки будет снежить:

  • в северо-восточных областях – ночью будет небольшой снег;
  • на Закарпатье и Прикарпатье – умеренный мокрый снег днем, местами – налипание мокрого снега, гололедица.

Кроме того, синоптики предупредили об гололедице на дорогах в:

  • западных;
  • северных;
  • большинстве центральных и Харьковской областей.

Поэтому в этих областях объявили о 1 уровне опасности, то есть жёлтом. 


Синоптики предупредили об гололеде 30 ноября 2023 года

В Украине будет не слишком тихая погода, ведь прогнозируют западный и юго-западный ветер, достигающий 7 – 12 метров в секунду, в Карпатах – местами порывы до 15 – 20 метров в секунду.

В среднем температура составит:

  • ночью – 3 – 8 градусов мороза, на Западе Украины – 6 – 11 градусов, на юго-восточном направлении – нулевая температура;
  • днем – от 3 градусов мороза до 2 – тепла, на Юге страны будет чуть ли не самое теплое – 1 – 6 градусов тепла.

Самая теплая погода в Крыму – до 4 – 9 градусов тепла днем и до 1 – 6 ночью.

Кстати, в Киевской области будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем осадков не прогнозируют, однако предупреждают об гололедице на дорогах.

Температура ночью – 3 – 8 градусов мороза, днем – от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. В Киеве ночью 4 – 6 градусов мороза, днем – нулевая температура,
– заявили синоптики.

Более того, специалисты Укргидрометцентра объяснили, что 30 ноября могут появиться и усилиться ледовые явления в виде заберегов, шугохода к установке ледостава в реках суббассейнов:

  • Верхнего и Среднего Днепра,
  • Десны,
  • Припяти,
  • Киевском,
  • Каневском и мелководье Кременчугского водохранилищ.

Именно поэтому могут сформироваться льды с резким колебанием уровней воды.

Кое-где даже пришлось объявлять 3 уровень опасности, то есть коричневый. Ведь из-за опустошения Каховского водохранилища и вхождения Днепра в старое природное русло уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях.


Синоптики предупредили об опасности на воде

Какая будет погода в городах Украины

  • Киев – -1…+1
  • Ужгород – -1…+1
  • Львов – -1…+1
  • Ивано-Франковск – -4…-2
  • Тернополь – -1…+1
  • Черновцы – -4…-2
  • Хмельницкий – -1…+1
  • Луцк – 0…-2
  • Ровно – 0…-2
  • Житомир – -1…+1
  • Винница – -1…+1
  • Одесса – +1…+3
  • Николаев – +3…+5
  • Херсон – +1…+3
  • Симферополь – +3…+5
  • Кропивницкий – 0…+2
  • Черкассы – -1…+1
  • Чернигов – 0...+2
  • Суммы – -4…-2
  • Полтава – 0…+2
  • Днепр – 1…+3
  • Запорожье – +2…+4
  • Донецк – 0…+2
  • Луганск – -1…+1
  • Харьков – -1…+1

Погода в Украине 30 ноября / Карта Укргидрометцентра

Автор: Діана Квасневська