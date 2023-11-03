Небольшое потепление и дожди: прогноз погоды в Украине 4 ноября

Погода в Украине 4 ноября будет несколько теплее, чем в предыдущие дни. Однако во многих регионах страны следует ожидать дожди.

Через Правобережье Украины в выходные пройдет циклон. Во многих регионах будет дождливая погода однако температура без существенных изменений.

Смотрите также В Украину идет аномальная погода: каких изменений ждать с ноября

Какая будет погода в Украине в субботу

В северных и центральных областях сильные дожди, на востоке и юго-востоке без осадков. Небольшие дожди ночью следует ожидать в западной, восточной, Житомирской и Винницкой областях.

Днем в северных и большинстве центральных областей умеренные, местами сильные дожди. На остальной территории без существенных осадков.

В субботу ночью в западных, днем в центральных, южных областях местами порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью почти по всей Украине 5 – 12 градусов тепла, днем 12 – 19. В южной части ночью 13 – 17, а днем 20 – 23 градуса тепла.

В Киеве температура воздуха ночью 7 – 9 градусов и 14 – 16 днем. Погода в столице будет облачной с прояснениями. Днем умеренный, местами сильный дождь.

Погода в областных центрах

Киев +14...+16

Ужгород +14...+16

Львов +14...+16

Ивано-Франковск +14...+16

Тернополь +15...+17

Черновцы +14...+16

Хмельницкий +15...+17

Луцк +13...+15

Ровно +14...+16

Житомир +14...+16

Винница +15...+17

Одесса +20...+22

Николаев +20...+22

Херсон +20...+22

Симферополь +22...+24

Кропивницкий +18...+20

Черкассы +15...+17

Чернигов +13...+15

Сумы +13...+15

Полтава +15...+17

Днепр +16...+18

Запорожье +19...+21

Донецк +16...+18

Луганск +14...+16

Харьков +14...+16



Прогноз погоды в Украине на 4 ноября / Карта Укргидрометцентра