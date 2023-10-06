Штормовое предупреждение и небольшой дождь: какой будет погода в Украине 7 октября

Погода в Украине в субботу, 7 октября, будет облачная, местами - с небольшим дождем. Синоптики также объявили штормовое предупреждение, ведь сильный ветер ожидается почти на всей территории страны.

По сравнению с 6 октября температура воздуха незначительно поднимется. Сухая погода будет только на Юге и в части восточных областей.

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Какую погоду прогнозируют синоптики

Начала наступать настоящая климатическая осень, поэтому прогноз погоды соответствующий. На Волыни и Ровенщине начнет дождь еще ночью, а днем – ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в западных, северных и северо-восточных областях. Во всех других регионах синоптики обещают сухую погоду.

Хотя в субботу, 7 октября, будет облачно с прояснениями, впрочем, столбики термометров немного поднимутся вверх. Средняя температура воздуха будет колебаться от +14 до +22 градусов. Прохладнее станет в высокогорье Карпат, где столбики термометров покажут ночью +1…+6, а днем +5…+10 градусов.

Ветер будет юго-западный, около 7 – 12 метров в секунду. Синоптики также предупреждают, что 7 октября днем в Украине, кроме Закарпатья и юго-восточных областей, порывы ветра будут достигать 17-22 метров в секунду, поэтому почти по всей территории страны объявили штормовое предупреждение - И уровень опасности, желтый.



Штормовое предупреждение на 7 октября / Карта Укргидрометцентра

Кроме того, в Украине сохраняется пожарная опасность. Во всех областях кроме Закарпатской, Львовской и Волынской будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.



Пожарная опасность 7 октября / Карта Укргидрометцентра

Погода в областных центрах

Киев +15...+17;

Ужгород +18...+20;

Львов +16...+18;

Ивано-Франковск +17...+19;

Тернополь +17...+19;

Черновцы +17...+19;

Хмельницкий +16...+18;

Луцк +16...+18;

Ровно +16...+18;

Житомир +16...+18;

Винница +16...+18;

Одесса +20...+22;

Николаев +20...+22;

Херсон +19...+21;

Симферополь +18...+20;

Кропивницкий +17...+19;

Черкассы +16...+18;

Чернигов +15...+17;

Суммы +14...+16;

Полтава +15...+17;

Днепр +16...+18;

Запорожье +18...+20;

Донецк +16...+18;

Луганск +14...+16;

Харьков +14...+16.



Точный прогноз погоды в Украине 7 октября / Карта Укргидрометцентра