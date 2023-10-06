Штормовое предупреждение и небольшой дождь: какой будет погода в Украине 7 октября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в субботу, 7 октября, будет облачная, местами - с небольшим дождем. Синоптики также объявили штормовое предупреждение, ведь сильный ветер ожидается почти на всей территории страны.
По сравнению с 6 октября температура воздуха незначительно поднимется. Сухая погода будет только на Юге и в части восточных областей.
К теме Надвигается холод: когда в Украине сильно снизится температура
Какую погоду прогнозируют синоптики
Начала наступать настоящая климатическая осень, поэтому прогноз погоды соответствующий. На Волыни и Ровенщине начнет дождь еще ночью, а днем – ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в западных, северных и северо-восточных областях. Во всех других регионах синоптики обещают сухую погоду.
Хотя в субботу, 7 октября, будет облачно с прояснениями, впрочем, столбики термометров немного поднимутся вверх. Средняя температура воздуха будет колебаться от +14 до +22 градусов. Прохладнее станет в высокогорье Карпат, где столбики термометров покажут ночью +1…+6, а днем +5…+10 градусов.
Ветер будет юго-западный, около 7 – 12 метров в секунду. Синоптики также предупреждают, что 7 октября днем в Украине, кроме Закарпатья и юго-восточных областей, порывы ветра будут достигать 17-22 метров в секунду, поэтому почти по всей территории страны объявили штормовое предупреждение - И уровень опасности, желтый.
Штормовое предупреждение на 7 октября / Карта Укргидрометцентра
Кроме того, в Украине сохраняется пожарная опасность. Во всех областях кроме Закарпатской, Львовской и Волынской будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Пожарная опасность 7 октября / Карта Укргидрометцентра
Погода в областных центрах
- Киев +15...+17;
- Ужгород +18...+20;
- Львов +16...+18;
- Ивано-Франковск +17...+19;
- Тернополь +17...+19;
- Черновцы +17...+19;
- Хмельницкий +16...+18;
- Луцк +16...+18;
- Ровно +16...+18;
- Житомир +16...+18;
- Винница +16...+18;
- Одесса +20...+22;
- Николаев +20...+22;
- Херсон +19...+21;
- Симферополь +18...+20;
- Кропивницкий +17...+19;
- Черкассы +16...+18;
- Чернигов +15...+17;
- Суммы +14...+16;
- Полтава +15...+17;
- Днепр +16...+18;
- Запорожье +18...+20;
- Донецк +16...+18;
- Луганск +14...+16;
- Харьков +14...+16.
Точный прогноз погоды в Украине 7 октября / Карта Укргидрометцентра