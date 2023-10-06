У порівнянні з 6 жовтня, температура повітря незначно підніметься. Суха погода буде лише на Півдні та частині східних областей.
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Яку погоду прогнозують синоптики
Почала наступати справжня кліматична осінь, тому прогноз погоди відповідний. На Волині та Рівненщині почне дощити ще вночі, а вдень – очікуються невеликі, місцями помірні опади в західних, північних та північно-східних областях. У всіх інших регіонах синоптики обіцяють суху погоду.
Хоча у суботу, 7 жовтня, буде хмарно з проясненнями, втім стовпчики термометрів трохи підіймуться вверх. Середня температура повітря коливатиметься від +14 до +22 градусів. Прохолодніше стане у високогір'ї Карпат, де стовпчики термометрів покажуть вночі +1...+6, а вдень +5...+10 градусів.
Вітер буде південно-західний, близько 7 – 12 метрів за секунду. Синоптики також попереджають, що 7 жовтня вдень в Україні, крім Закарпаття та південно-східних областей, пориви вітру сягатимуть 17 – 22 метрів за секунду, тому майже по всій території країни оголосили штормове попередження – І рівень небезпечності, жовтий.
Штормове попередження на 7 жовтня / Карта Укргідрометцентру
Крім того, в Україні також зберігається пожежна небезпека. В усіх областях, крім Закарпатської, Львівської та Волинської переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Пожежна небезпека 7 жовтня / Карта Укргідрометцентру
Погода в обласних центрах
- Київ +15...+17;
- Ужгород +18...+20;
- Львів +16...+18;
- Івано-Франківськ +17...+19;
- Тернопіль +17...+19;
- Чернівці +17...+19;
- Хмельницький +16...+18;
- Луцьк +16...+18;
- Рівне +16...+18;
- Житомир +16...+18;
- Вінниця +16...+18;
- Одеса +20...+22;
- Миколаїв +20...+22;
- Херсон +19...+21;
- Сімферополь +18...+20;
- Кропивницький +17...+19;
- Черкаси +16...+18;
- Чернігів +15...+17;
- Суми +14...+16;
- Полтава +15...+17;
- Дніпро +16...+18;
- Запоріжжя +18...+20;
- Донецьк +16...+18;
- Луганськ +14...+16;
- Харків +14...+16.
Точний прогноз погоди в Україні 7 жовтня / Карта Укргідрометцентру