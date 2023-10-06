У порівнянні з 6 жовтня, температура повітря незначно підніметься. Суха погода буде лише на Півдні та частині східних областей.

До теми Насувається холод: коли в Україні сильно знизиться температура

Яку погоду прогнозують синоптики

Почала наступати справжня кліматична осінь, тому прогноз погоди відповідний. На Волині та Рівненщині почне дощити ще вночі, а вдень – очікуються невеликі, місцями помірні опади в західних, північних та північно-східних областях. У всіх інших регіонах синоптики обіцяють суху погоду.

Хоча у суботу, 7 жовтня, буде хмарно з проясненнями, втім стовпчики термометрів трохи підіймуться вверх. Середня температура повітря коливатиметься від +14 до +22 градусів. Прохолодніше стане у високогір'ї Карпат, де стовпчики термометрів покажуть вночі +1...+6, а вдень +5...+10 градусів.

Вітер буде південно-західний, близько 7 – 12 метрів за секунду. Синоптики також попереджають, що 7 жовтня вдень в Україні, крім Закарпаття та південно-східних областей, пориви вітру сягатимуть 17 – 22 метрів за секунду, тому майже по всій території країни оголосили штормове попередження – І рівень небезпечності, жовтий.


Штормове попередження на 7 жовтня / Карта Укргідрометцентру

Крім того, в Україні також зберігається пожежна небезпека. В усіх областях, крім Закарпатської, Львівської та Волинської переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.


Пожежна небезпека 7 жовтня / Карта Укргідрометцентру

Погода в обласних центрах

  • Київ +15...+17;
  • Ужгород +18...+20;
  • Львів +16...+18;
  • Івано-Франківськ +17...+19;
  • Тернопіль +17...+19;
  • Чернівці +17...+19;
  • Хмельницький +16...+18;
  • Луцьк +16...+18;
  • Рівне +16...+18;
  • Житомир +16...+18;
  • Вінниця +16...+18;
  • Одеса +20...+22;
  • Миколаїв +20...+22;
  • Херсон +19...+21;
  • Сімферополь +18...+20;
  • Кропивницький +17...+19;
  • Черкаси +16...+18;
  • Чернігів +15...+17;
  • Суми +14...+16;
  • Полтава +15...+17;
  • Дніпро +16...+18;
  • Запоріжжя +18...+20;
  • Донецьк +16...+18;
  • Луганськ +14...+16;
  • Харків +14...+16.


Точний прогноз погоди в Україні 7 жовтня / Карта Укргідрометцентру