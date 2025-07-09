9 июля Украина будет едва ли не самой жаркой страной в Европе, – синоптикиня Диденко
- 9 июля Украину охватит адская жара, с температурами до +39°C на востоке, юге и в центральных областях.
- На западе, севере и Винницкой области ожидаются дожди и грозы с температурой +21...+28°C.
В среду, 9 июля, почти всю Украину охватит адская жара. Температура будет выше, чем во многих странах Европейского континента – однако будут и контрасты.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
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Где будет адская жара, а где пройдут дожди
Наталья Диденко утверждает, что 9 июля на востоке, юге и в большинстве центральных областей и в дальнейшем будет печь +33...+39 градусов. На Севере также преимущественно жарко – днем ожидается +30...+34 градуса.
А вот в западных областях, в Житомирской, Винницкой области температура воздуха составит комфортные +21...+28 градусов. Также на Западе, Севере и Винницкой области прогнозируются дожди и грозы из-за деятельности циклона и атмосферного фронта.
Дожди кратковременно будут переходить в сильные ливни. Возможен шквал и град, осторожно! – предупреждает Диденко.
В то же время синоптик ожидает, что жара ослабнет уже 11 – 12 июля, за исключением востока. Там температура и в дальнейшем составит +35...+39, местами до +40 градусов.
Температурная карта Европы 9 июля / фото Натальи Диденко