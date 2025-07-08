Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на синоптикиню Наталію Діденко.

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Де буде пекельна спека, а де пройдуть дощі

Наталія Діденко стверджує, що 9 липня на сході, півдні та у більшості центральних областей й надалі пектиме +33…+39 градусів. На Півночі також переважно спекотно – вдень очікується +30…+34 градуси.

А от у західних областях, на Житомирщині, Вінниччині температура повітря становитиме комфортні+21…+28 градусів. Також на Заході, Півночі та Вінниччині прогнозуються дощі та грози через діяльність циклону та атмосферного фронту.

Дощі короткочасно переходитимуть у сильні зливи. Можливий шквал і град, обережно! – попереджає Діденко. Водночас синоптикиня очікує, що спека послабне вже 11 – 12 липня, за винятком сходу. Там температура й надалі становитиме +35…+39, подекуди до +40 градусів.

Температурна карта Європи 9 липня / фото Наталії Діденко