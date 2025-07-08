Про наслідки негоди у Польщі, Словаччині та Угорщині розповідає 24 Канал.

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Польща

Найбільша негода вирувала у Малопольщі, Підкарпатті та Люблінському воєводстві. Впродовж понеділка пожежники здійснили понад 2200 виїздів, пов'язаних із сильними штормами. Найсильніше постраждало Підкарпатське воєводство.

4 людини зазнали поранень, також знесено сотні дахів. Крім того, рятувальникам довелося евакуювати 3 скаутські табори, які були розташовані у лісах.

Угорщина

Шторм звалився і на декілька регіонів Угорщини. Зокрема від сильних дощів постраждав Будапешт та його околиці, де через повалені дерева виникли суттєві перебої у русі транспорту.

Станом на 4:00 ранку 8 липня пожежники очистили 2 932 місця пошкоджень від шторму. Також постраждали Дебрецен, Сеґет і біля озера Балатон, де повінь змила 66-річну жінку.

Метеорологи попередили громадськість, що впродовж вівторка теж очікуються грози з різною інтенсивністю дощу, ожеледиці та вітру. У Центральній Угорщині діє жовте попередження: пориви вітру можуть досягати 70 кілометрів на годину.

Словаччина

Словацьке місто Ґелніца повідомило, що шторм завдав "надзвичайно великих матеріальних збитків". Зокрема вітер зірвав дах з багатоповерхівки – все покриття попадало на автомобілі. Також пошкоджені дахи інших будинків та 2 дитячі садки.

Загалом, за попередніми оцінками, у Ґелніці постраждали майже 400 людей. Влада розпочала збір коштів на допомогу всім постраждалим громадянам.