О последствиях непогоды в Польше, Словакии и Венгрии рассказывает 24 Канал.

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Польша

Самая большая непогода бушевала в Малопольше, Подкарпатье и Люблинском воеводстве. В течение понедельника пожарные совершили более 2200 выездов, связанных с сильными штормами. Сильнее всего пострадало Подкарпатское воеводство.

4 человека получили ранения, также снесены сотни крыш. Кроме того, спасателям пришлось эвакуировать 3 скаутские лагеря, которые были расположены в лесах.

Венгрия

Шторм обрушился и на несколько регионов Венгрии. В частности от сильных дождей пострадал Будапешт и его окрестности, где из-за поваленных деревьев возникли существенные перебои в движении транспорта.

По состоянию на 4:00 утра 8 июля пожарные очистили 2 932 места повреждений от шторма. Также пострадали Дебрецен, Сегет и возле озера Балатон, где наводнение смыло 66-летнюю женщину.

Метеорологи предупредили общественность, что в течение вторника тоже ожидаются грозы с разной интенсивностью дождя, гололеда и ветра. В Центральной Венгрии действует желтое предупреждение: порывы ветра могут достигать 70 километров в час.

Словакия

В словацком городе Гелница сообщили, что шторм нанес "чрезвычайно большой материальный ущерб". В частности ветер сорвал крышу с многоэтажки – все покрытие попадало на автомобили. Также повреждены крыши других домов и 2 детских сада.

В общем, по предварительным оценкам, в Гелнице пострадали почти 400 человек. Власти начали сбор средств на помощь всем пострадавшим гражданам.