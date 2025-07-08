Погіршення погоди очікується уже у вівторок, 8 липня, Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології

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Якою буде погода на Львівщині 8 липня

По Львівській області у вівторок буде хмарно з проясненнями.

Короткочасні дощі, місцями значні.️ Грози, подекуди град,

– прогнозують синоптики.

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Вітер буде західний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду, подекуди – шквали 17 – 22 метрів за секунду.

Стовпчики термометрів показуватимуть 26 – 31 градусів тепла в області, а у самому Львові – 27 – 29.

Нагадаємо, що вже 9 липня буде незначне зниження температури, особливо, це стосується північних областей. При цьому різке похолодання наразі не прогнозується.