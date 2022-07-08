Почти вся Украина – в плену дождей и гроз: прогноз погоды на 9 июля
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в субботу, 9 июля, будет с сильными дождями и грозами для большинства областей. Исключение – только Крым, Днепропетровская, Харьковская, Донецкая и Луганская области.
На Юге – будет дождь преимущественно днем. Во всех остальных регионах – осадки будут, как в дневные часы, так и ночью.
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На Запад придет незначительное похолодание
В западных областях суббота будет без сильной жары. Столбики термометров поднимутся до +21...+24 градусов. Только на Закарпатье – +24...+26. Наиболее прохладно в Ивано-Франковской области – только +20...+22.
Наиболее жарко в Луганской области. Здесь никаких осадков не предвидится, а воздух прогреется до +32…+34. В других восточных, а также в южных областях в среднем – +29…+33. В северной части Украины и центральной температура будет колебаться в пределах +24...+29.Обратите внимание! В Киеве тоже не обойдется без осадков. Ветер в столице будет северный – 5 – 10 метров в секунду. Температура будет достигать +24...+26.
Прогноз погоды от Натальи Диденко
Синоптик Наталья Диденко отметила, что 9 – 10 июля грозовые дожди могут возникать в любое время и где угодно в Украине.
Поэтому в субботу – воскресенье в Украине из-за деятельности атмосферных фронтов ожидается неустойчивая погода с периодическими дождями или просто дождями. Солнца и сухих прояснений будет хватать также,
– объяснила Диденко.
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Прогноз погоды в городах Украины на 9 июля.
Ужгород – +24...+26
Львов – +21...+23
Ивано-Франковск – +20...+22
Тернополь – +21...+23
Черновцы – +22...+24
Хмельницкий – +22...+24
Луцк – +22...+24
Ровно – +22...+24
Житомир – +24...+26
Винница – +25...+27
Одесса – +28...+30
Николаев – +30...+32
Херсон – +31...+33
Симферополь – +29...+31
Кропивницкий – +26...+28
Черкассы – +26...+28
Чернигов – +23...+25
Сумы – +27...+29
Полтава – +29...+31
Днепр – +31...+33
Запорожье – +31...+33
Донецк – +31...+33
Луганск – +32...+34
Харьков – +31...+33
Киев – +24...+26