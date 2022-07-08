На Півдні – дощитиме переважно вдень. У всіх решту регіонах – опади будуть, як в денну пору, так і вночі.

До теми У Карпатах посеред літа температура повітря впала майже до 0 градусів

На Захід прийде незначне похолодання

У західних областях субота буде без сильної спеки. Стовпчики термометрів піднімуться до +21...+24 градусів. Лише на Закарпатті – +24...+26. Найбільш прохолодно на Івано-Франківщині – лише +20...+22.

Найбільш спекотно на Луганщині. Тут жодних опадів не передбачається, а повітря прогріється до +32...+34. В інших східних, а також в південних областях в середньому – +29...+33. У північній частині України та у центральній температура коливатиметься у межах +24...+29.

Зверніть увагу! У Києві теж не обійдеться без опадів. Вітер у столиці буде північний – 5 – 10 метрів на секунду. Температура сягатиме +24...+26.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко зауважила, що 9 – 10 липня грозові дощі можуть виникати будь-коли та будь-де в Україні.

Тому в суботу – неділю в Україні через діяльність атмосферних фронтів очікується нестійка погода з періодичними грозовими дощами чи просто дощами. Сонця та сухих прояснень вистачатиме також,

– пояснила Діденко.

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Прогноз погоди в містах України на 9 липня

Ужгород – +24...+26

Львів – +21...+23

Івано-Франківськ – +20...+22

Тернопіль – +21...+23

Чернівці – +22...+24

Хмельницький – +22...+24

Луцьк – +22...+24

Рівне – +22...+24

Житомир – +24...+26

Вінниця – +25...+27

Одеса – +28...+30

Миколаїв – +30...+32

Херсон – +31..+33

Сімферополь – +29...+31

Кропивницький – +26...+28

Черкаси – +26...+28

Чернігів – +23...+25

Суми – +27..+29

Полтава – +29...+31

Дніпро – +31...+33

Запоріжжя – +31...+33

Донецьк – +31...+33

Луганськ – +32...+34

Харків – +31...+33

Київ – +24...+26

Прогноз погоди на 9 липня / Карта Укргідрометцентру