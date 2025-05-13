В части областей Украины в ближайшее время ожидается гроза: где именно

В Украине продолжает бушевать непогода. В среду, 14 мая, часть Украины накроют грозы. Днем в большинстве областей пройдут небольшие дожди.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Грозы в Украине: где ожидается непогода

Май еще несколько дней не порадует украинцев теплой и солнечной погодой. 14 мая небо над нашей страной будет облачным, днем днем будет лить дождь, а местами ожидаются грозы.

Из-за погодных явлений в нескольких областях объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Укргидрометцентр предупреждает, что грозы и сильный ветер могут привести к осложнению движения транспорта, а также нарушить работу энергетических и коммунальных предприятий.

По данным синоптиков, в Винницкой области гроза ожидается в ближайший час и до конца суток. Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Также возможен град 6-19 миллиметров. Такая же погода будет и в областном центре.

Гроза и град 13 мая прогнозируется и в Ривне и области. В ближайшие два часа с сохранением до конца суток в регионе будут грозы, местами шквалы 15-20 метров в секунду и град.

Порывы ветра и гроза могут начаться до конца суток в Черкассах и области. В отдельных районах прогнозируется град 6-10 миллиметров и порывы ветра 15-20 метров в секунду.

Сегодня также может начаться гроза и сильные порывы ветра в Хмельницкой области и областном центре. Местами может идти град.

В ближайший час синоптики прогнозируют усиление ветра до 15-20 метров в секунду в Кропивницком и Кировоградской области. В западных и северо-западных районах возможна гроза.

У Запорожье и области грозы ожидаются днем 14 мая. Как следствие, могут выходить из строя генераторы, подстанции, трансформаторы. Также могут быть повреждения линий электропередач.

Днем 14 мая гроза также будет в Херсоне и области.