Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Грози в Україні: де очікується негода

Травень ще кілька днів не порадує українців теплою та сонячною погодою. 14 травня небо над нашою країною буде хмарним, вдень литиме дощ, а подекуди очікуються грози.

Через погодні явища в кількох областях оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки.

Укргідрометцентр попереджає, що грози та сильний вітер можуть призвести до ускладнення руху транспорту, а також порушити роботу енергетичних та комунальних підприємств.

За даними синоптиків, у Вінницькій області гроза очікується в найближчу годину та до кінця доби. Пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Також можливий град 6-19 міліметрів. Така ж погода буде й в обласному центрі.

Гроза та град 13 травня прогнозується й у Рівному та області. У найближчі дві години зі збереженням до кінця доби в регіоні будуть грози, місцями шквали 15-20 метрів за секунду та град.

Пориви вітру та гроза можуть початися до кінця доби в Черкасах та області. В окремих районах прогнозується град 6-10 міліметрів та пориви вітру 15-20 метрів за секунду.

Сьогодні також може розпочатися гроза та сильні пориви вітру в Хмельницькій області та обласному центрі. Місцями може йти град.

У найближчу годину синоптики прогнозують посилення вітру до 15-20 метрів за секунду в Кропивницькому та Кіровоградській області. У західних та північно-західних районах можлива гроза.

У Запоріжжі та області грози очікуються вдень 14 травня. Як наслідок, можуть виходити з ладу генератори, підстанції, трансформатори. Також можуть бути пошкодження ліній електропередач.

Удень 14 травня гроза також буде в Херсоні та області.