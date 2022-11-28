Надвигаются дождевые облака и неприятный снег: прогноз погоды в Украине на 29 ноября

28 ноября 2022 , 14:39
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Источник:

Укргидрометцентр

Во вторник, 29 ноября, на территории нашей страны в большинстве областей будет облачно. Синоптики предупреждают об осадках в виде мокрого снега и дождя.

Осень уже позади, а 29 ноября – это фактически последний вторник ноября этого года. Хотя зима подступает, однако пока можно выдохнуть с облегчением, потому что очень низких температур еще нет.

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Какая ситуация в разных регионах нашего государства

В целом погоду по всей Украине можно описать одним словом – "облачно". В столице утром, идя на работу, стоит хорошо одеться, потому что с ночи будет гололедица. В общей сложности жители всех центральных регионов, в частности Киевской области, рискуют попасть под дождь, что местами будет похож на мокрый снег. Такая же ситуация на Севере – в Сумской и Черниговской областях.

На Западе, Востоке и Юге осадков не должно быть, однако в Хмельницком и Одессе прогнозируется небольшой мокрый снег. Хотя стоит также отметить, что прояснения ожидаются в Донецкой, Луганской, Харьковской и Закарпатской областях.

Температура в течение суток будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. В Карпатах отметки термометра могут достичь даже -8 градусов Цельсия.

Погода в городах страны 29 ноября.

  • Киев – -1…+1
  • Ужгород – +6...+8
  • Львов – -2...+4
  • Ивано-Франковск – +1...+3
  • Тернополь – 0...+2
  • Черновцы – 0...+2
  • Хмельницкий – -1...+1
  • Луцк – -1...+1
  • Ровно – -1...+1
  • Житомир – 0...+2
  • Винница – +2...+3
  • Одесса – +3...+5
  • Николаев – +3...+5
  • Херсон – +5...+7
  • Кропивницкий – +2…+3
  • Черкассы – +1…+3
  • Чернигов – -1…+1
  • Сумы – -3...-1
  • Полтава – 0...+2
  • Днепр – +1...+3
  • Запорожье – +2…+4
  • Донецк – -1…+1
  • Луганск – -4...-2
  • Харьков – -1...+1
  • Симферополь – +7…+9

Прогноз погоды на 29 ноября / Карта Укргидрометцентра

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак