Надвигаются дождевые облака и неприятный снег: прогноз погоды в Украине на 29 ноября
Источник:Укргидрометцентр
Во вторник, 29 ноября, на территории нашей страны в большинстве областей будет облачно. Синоптики предупреждают об осадках в виде мокрого снега и дождя.
Осень уже позади, а 29 ноября – это фактически последний вторник ноября этого года. Хотя зима подступает, однако пока можно выдохнуть с облегчением, потому что очень низких температур еще нет.
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Какая ситуация в разных регионах нашего государства
В целом погоду по всей Украине можно описать одним словом – "облачно". В столице утром, идя на работу, стоит хорошо одеться, потому что с ночи будет гололедица. В общей сложности жители всех центральных регионов, в частности Киевской области, рискуют попасть под дождь, что местами будет похож на мокрый снег. Такая же ситуация на Севере – в Сумской и Черниговской областях.
На Западе, Востоке и Юге осадков не должно быть, однако в Хмельницком и Одессе прогнозируется небольшой мокрый снег. Хотя стоит также отметить, что прояснения ожидаются в Донецкой, Луганской, Харьковской и Закарпатской областях.
Температура в течение суток будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. В Карпатах отметки термометра могут достичь даже -8 градусов Цельсия.
Погода в городах страны 29 ноября.
- Киев – -1…+1
- Ужгород – +6...+8
- Львов – -2...+4
- Ивано-Франковск – +1...+3
- Тернополь – 0...+2
- Черновцы – 0...+2
- Хмельницкий – -1...+1
- Луцк – -1...+1
- Ровно – -1...+1
- Житомир – 0...+2
- Винница – +2...+3
- Одесса – +3...+5
- Николаев – +3...+5
- Херсон – +5...+7
- Кропивницкий – +2…+3
- Черкассы – +1…+3
- Чернигов – -1…+1
- Сумы – -3...-1
- Полтава – 0...+2
- Днепр – +1...+3
- Запорожье – +2…+4
- Донецк – -1…+1
- Луганск – -4...-2
- Харьков – -1...+1
- Симферополь – +7…+9