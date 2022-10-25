В Украине идет тепло, но будут и дожди: где пригреет солнце – прогноз погоды на 26 октября
Источник:Укргидрометцентр
В Украине в среду, 26 октября, снова будет теплая погода днем и даже ночью. В большинстве регионов Украины погода будет сухой.
В среду погода в Украине будет облачной с прояснениями. В западных, Винницкой и большинстве южных областей без существенных осадков.
Кстати Это страшное потепление, – синоптик рассказал, на сколько в Украине возросла температура воздуха.
В то же время на Левобережье ожидаются умеренные, а местами даже значительные дожди. Температура воздуха ночью +6+11, на юге страны до +13. Днем +11+16, в Одесской и Николаевской областях до +20.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
Синоптик Наталка Диденко сообщает, что 26 октября в Украине будет тепло. Воздух будет теплым днем и ночью.
В течение дня ожидается +12+18, на северо-востоке +9+12 градусов. Ночь – также теплая +8+12, на Юге до +14 градусов,
– информирует синоптик.
По словам Диденко, более интенсивные дожди пройдут в восточных областях Украины. На остальной территории будет влажная погода и местами с небольшими дождями.
В Киеве среда обещает сырость, небольшой дождь и максимальную температуру воздуха до +14 градусов.
Прогноз погоды в городах на 26 октября
Ужгород – +8...+16
Львов – +10...+16
Ивано-Франковск – +10...+16
Тернополь – +10...+14
Черновцы – +11...+17
Хмельницкий – +10...+14
Луцк – +10...+14
Ровно – +11...+15
Житомир – +9...+13
Винница – +10...+15
Одесса – +13...+18
Николаев – +13...+18
Херсон – +13...+18
Симферополь – +10...+15
Кропивницкий – +11...+15
Черкассы – +11...+15
Чернигов – +10...+13
Сумы – +11...+14
Полтава – +11...+14
Днепр – +11...+15
Запорожье – +11...+16
Донецк – +9...+11
Луганск – +9...+11
Харьков – +9...+12
Киев – +10...+14