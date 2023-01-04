Мокрый снег и гололед: прогноз погоды в Украине на 5 января

В четверг, 5 января, в Украине будет облачно с прояснениями. Синоптики предупреждают о гололеде на дорогах.

Этот день станет в Украине днем смены погоды. От спокойной, преимущественно сухой и теплой воздушной массы придет более холодная и мокрая.

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Прогноз от Укргидрометцентра

Синоптики прогнозируют, что ночью в западных, северных и Винницкой областях пройдут дожди. Днем в северных областях страны ожидают мокрый снег, местами – гололед.

Ночью в западных областях будет юго-западный и западный ветер, 7-12 метров в секунду. Днем порывы ветра будут составлять 15-20 метров в секунду.

Ночью температура будет колебаться от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем воздух прогреется до 3-8 градусов тепла.

На западе и юге страны – до 10 градусов тепла, а в восточных областях ожидают ночью 0-5 градусов мороза, днем – 0-5 градусов тепла.

На высокогорье Карпат будет сильный мокрый снег, порывы ветра составят 20-25 метров в секунду, прогнозируют даже метель. Температура в течение суток составит около 0 градусов.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Украинская синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что циклон Axel с северо-запада прискачет в Украину уже завтра вместе с атмосферными фронтами и обусловит существенное изменение в погоде.

В большинстве областей пройдут дожди, однако из-за постепенного снижения температуры воздуха — уже с мокрым снегом. Осадки могут быть умеренными, в южной части – преимущественно небольшие. В восточных областях дождь и мокрый снег вероятнее во второй половине дня и вечером.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 4 градусов тепла до 3 градусов мороза, днем установится достаточно теплая погода – +3…+8 градусов, на юге и западе местами до +7…+11 градусов. Холоднее всего будет на северо-востоке Украины – 0...+4 градуса.

По словам Диденко, такое резкое метеорологическое изменение не должно застать украинцев врасплох. Следует обратить особое внимание на самочувствие, хронические сосудистые болезни, соответствующую одежду и обувь, выбор места парковки автомобиля и т.д.

В дальнейшем с севера начнет надвигаться настоящий зимний воздух. Ожидается похолодание до морозов.

Погода в городах Украины

Киев – +5...+7

Ужгород – +7...+9

Львов – +7...+9

Ивано-Франковск – +5...+7

Тернополь – +7...+9

Черновцы – +7...+9

Хмельницкий – +6...+8

Луцк – +6...+8

Ровно – +7...+9

Житомир – +5...+7

Винница – +5...+7

Одесса – +8...+10

Николаев – +7...+9

Херсон – +6...+8

Симферополь – +7...+9

Кропивницкий – +7...+9

Черкассы – +5...+7

Чернигов – +5...+7

Сумы – +3...+5

Полтава – +4...+6

Днепр – +4...+6

Запорожье – +5...+7

Донецк – +3...+5

Луганск – +2...+4

Харьков – +1...+3

Прогноз погоды на 5 января / Фото Укргидрометцентра.