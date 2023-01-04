Мокрый снег и гололед: прогноз погоды в Украине на 5 января
Источник:Укргидрометцентр
В четверг, 5 января, в Украине будет облачно с прояснениями. Синоптики предупреждают о гололеде на дорогах.
Этот день станет в Украине днем смены погоды. От спокойной, преимущественно сухой и теплой воздушной массы придет более холодная и мокрая.
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Прогноз от Укргидрометцентра
Синоптики прогнозируют, что ночью в западных, северных и Винницкой областях пройдут дожди. Днем в северных областях страны ожидают мокрый снег, местами – гололед.
Ночью в западных областях будет юго-западный и западный ветер, 7-12 метров в секунду. Днем порывы ветра будут составлять 15-20 метров в секунду.
Ночью температура будет колебаться от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем воздух прогреется до 3-8 градусов тепла.
На западе и юге страны – до 10 градусов тепла, а в восточных областях ожидают ночью 0-5 градусов мороза, днем – 0-5 градусов тепла.
На высокогорье Карпат будет сильный мокрый снег, порывы ветра составят 20-25 метров в секунду, прогнозируют даже метель. Температура в течение суток составит около 0 градусов.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
Украинская синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что циклон Axel с северо-запада прискачет в Украину уже завтра вместе с атмосферными фронтами и обусловит существенное изменение в погоде.
В большинстве областей пройдут дожди, однако из-за постепенного снижения температуры воздуха — уже с мокрым снегом. Осадки могут быть умеренными, в южной части – преимущественно небольшие. В восточных областях дождь и мокрый снег вероятнее во второй половине дня и вечером.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 4 градусов тепла до 3 градусов мороза, днем установится достаточно теплая погода – +3…+8 градусов, на юге и западе местами до +7…+11 градусов. Холоднее всего будет на северо-востоке Украины – 0...+4 градуса.
По словам Диденко, такое резкое метеорологическое изменение не должно застать украинцев врасплох. Следует обратить особое внимание на самочувствие, хронические сосудистые болезни, соответствующую одежду и обувь, выбор места парковки автомобиля и т.д.
В дальнейшем с севера начнет надвигаться настоящий зимний воздух. Ожидается похолодание до морозов.
Погода в городах Украины
- Киев – +5...+7
- Ужгород – +7...+9
- Львов – +7...+9
- Ивано-Франковск – +5...+7
- Тернополь – +7...+9
- Черновцы – +7...+9
- Хмельницкий – +6...+8
- Луцк – +6...+8
- Ровно – +7...+9
- Житомир – +5...+7
- Винница – +5...+7
- Одесса – +8...+10
- Николаев – +7...+9
- Херсон – +6...+8
- Симферополь – +7...+9
- Кропивницкий – +7...+9
- Черкассы – +5...+7
- Чернигов – +5...+7
- Сумы – +3...+5
- Полтава – +4...+6
- Днепр – +4...+6
- Запорожье – +5...+7
- Донецк – +3...+5
- Луганск – +2...+4
- Харьков – +1...+3