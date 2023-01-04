Цей день стане в Україні днем зміни погоди. Від спокійної, переважно сухої та теплої повітряної маси прийде холодніша та мокріша.

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Прогноз від Укргідрометцентру

Синоптики прогнозують, що вночі у західних, північних та Вінницькій областях випадуть дощі. Натомість вдень у північних областях країни очікують мокрий сніг, місцями – ожеледицю.

Вночі у західних областях пануватиме південно-західний та західний вітер, 7-12 метрів за секунду. Вдень в пориви вітру складатимуть 15-20 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень повітря прогріється до 3-8 градусів тепла.

На заході та півдні країни – до 10 градусів тепла, а у східних областях очікують вночі 0-5 градусів морозу, вдень – 0-5 градусів тепла.

На високогір'ї Карпат випаде значний мокрий сніг, пориви вітру складатимуть 20-25 метрів за секунду, прогнозують навіть хуртовину. Температура протягом доби складатиме близько 0 градусів.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Українська синоптикиня Наталія Діденко прогнозує, що циклон Axel з північного заходу прискаче вже завтра в Україну разом із атмосферними фронтами та зумовить суттєву зміну в погоді.

У більшості областей пройдуть дощі, проте, через поступове зниження температури повітря, вже з мокрим снігом. Опади можуть бути помірними, у південній частині – переважно невеликі. У східних областях дощ та мокрий сніг більш ймовірні в другій половині дня та ввечері.

Температура повітря вночі коливатиметься від 4 градусів тепла до 3 градусів морозу, вдень буде досить тепла погода – +3...+8 градусів, на півдні та заході місцями до +7...+11 градусів. Найхолодніше вже буде на північному сході України – 0...+4 градуси.

За словами Діденко, така різка метеорологічна зміна не повинна захопити українців зненацька. Потрібно звернути особливу увагу на самопочуття, хронічні судинні недуги, відповідний одяг та взуття, вибір місця паркування автомобіля тощо.

Надалі з півночі почне сунути справжнє зимове повітря. Очікується похолодання до морозів.

Погода в містах України

Київ – +5...+7

Ужгород – +7...+9

Львів – +7...+9

Івано-Франківськ – +5...+7

Тернопіль – +7...+9

Чернівці – +7...+9

Хмельницький – +6...+8

Луцьк – +6...+8

Рівне – +7...+9

Житомир – +5...+7

Вінниця – +5...+7

Одеса – +8...+10

Миколаїв – +7...+9

Херсон – +6...+8

Сімферополь – +7...+9

Кропивницький – +7...+9

Черкаси – +5...+7

Чернігів – +5...+7

Суми – +3...+5

Полтава – +4...+6

Дніпро – +4...+6

Запоріжжя – +5...+7

Донецьк – +3...+5

Луганськ – +2...+4

Харків – +1...+3

Прогноз погоди на 5 січня / Фото Укргідрометцентру