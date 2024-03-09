Потепление до +13 и небольшие дожди: прогноз погоды на 10 марта

В воскресенье, 10 марта, погода будет теплой с переменной облачностью. Осадков на большинстве территорий не прогнозируют, лишь на Западе и Востоке местами ожидается небольшой дождь.

И хотя днем температура будет теплой и комфортной, однако ночью еще будут морозы. Так, на Востоке ночью столбики термометров могут опуститься до -6 градусов мороза.

Интересно Когда в Украине будет потепление

Какой будет погода 10 марта

Как прогнозируют синоптики, в воскресенье, 10 марта, будет сухо с прояснениями. По всей Украине днем будет наблюдаться переменная облачность, а осадки – не ожидаются. Только в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях днем прогнозируют небольшие кратковременные дожди, а на Востоке – с мокрым снегом. В западных и южных областях ночью и утром местами будет наблюдаться туман.

Ночью еще будут наблюдаться морозы. На большинстве территорий морозы будут небольшими – от -1 до -3 градусов, а на Востоке и Севере днем столбики термометров опустятся до -4 – -6 градусов мороза.

Днем температура воздуха 10 марта будет радовать теплом. Так, на Западе, Юге и в центральных областях температура будет достигать +9...+13 градусов. Прохладнее будет на Севере, где столбики термометров не поднимутся выше +5...+7 градусов, а в Сумской области – +1...+3 градуса. Прохладно будет и на Востоке – там ожидается от +1 до +6 градусов.

Синоптики уверяют, что погода будет тихой – ветер будет достигать 5 – 10 метров в секунду, северо-восточного направления.

Температура в областных центрах

Киев – +5...+7,

Ужгород – +11...+13,

Львов – +10...+12,

Ивано-Франковск – +8...+10,

Тернополь – +8...+10,

Черновцы – +9...+11,

Хмельницкий – +8...+10,

Луцк – +9...+11,

Ровно – +9...+11,

Житомир – +8...+10,

Винница – +9...+11,

Одесса – +8...+10,

Николаев – +9...+11,

Херсон – +9...+11,

Симферополь – +8...+10,

Кропивницкий – +7...+9,

Черкассы – +8...+10,

Чернигов – +3...+5,

Сумы – +1...+3,

Полтава – +3...+5,

Днепр – +6...+8,

Запорожье – +7...+9,

Донецк – +4...+6,

Луганск – +1...+3,

Харьков – +2...+4.



Прогноз погоды в Украине 10 марта / Карта Укргидрометцентра