В половине областей жара, в другой ливни: какой будет погода в Украине 11 июня

Погода готовит нам сюрпризы на вторник, 11 июня, и заставляет быть осмотрительными. Если на Западе будет в среднем +20 и дожди, то на Востоке ждем +30. А в центральных областях будет комбо жары и ливней.

Во время грозы следует быть особенно осторожными. Недавно в Тернополе две молнии ударили прямо по жилому дому.

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Прогноз погоды в Украине 11 июня

Синоптики прогнозируют облачно с прояснениями. В Украине, кроме востока и юго-востока, кратковременные дожди, грозы; днем в отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров в секунду. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью +15...+20 градусов; днем +25...+30, на Юге и Востоке до +34, в западных областях +21...+26 градусов.

Прогноз погоды на 11 июня в Киеве и в столичном регионе

Здесь также прогнозируют облачно с прояснениями, а еще кратковременные дожди и грозы. Днем по области в отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров в секунду. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура по области ночью +15...+20 градусов, днем +25...+30. В Киеве ночью +18...+20, днем +26...+28.

Из-за возможных гроз, града и шквалов объявлен І уровень опасности, желтый.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине

11 июня в Украине, кроме восточных и юго-восточных областей, грозы, днем местами град и шквалы, 15 – 20 метров в секунду. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Грозы, град и шквалы в Украине 11 июня / Укргидрометцентр

Предупреждение о пожарной опасности по Украине

11 – 13 июня в Крыму, восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской (11 – 12 июня и в Полтавской и Николаевской) областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Пожарная опасность в Украине 11 июня / Укргидрометцентр

Погода в областных центрах

Киев +26...+28

Ужгород +20...+22

Львов +21...+23

Ивано-Франковск +21...+23

Тернополь +22...+24

Черновцы +23...+25

Хмельницкий +23...+25

Луцк +22...+24

Ровно +22...+24

Житомир +25...+27

Винница +26...+28

Одесса +27...+29

Николаев +31...+33

Херсон +32...+34

Симферополь +31...+33

Кропивницкий +28...+30

Черкассы +27...+29

Чернигов +26...+28

Сумы +27...+29

Полтава +29...+31

Днепр +29...+31

Запорожье +31...+33

Донецк +31...+33

Луганск +31...+33

Харьков +31...+33

Прогноз погоды в Украине на 11 июня / Укргидрометцентр