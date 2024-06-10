В половине областей жара, в другой ливни: какой будет погода в Украине 11 июня
Источник:Укргидрометцентр
Погода готовит нам сюрпризы на вторник, 11 июня, и заставляет быть осмотрительными. Если на Западе будет в среднем +20 и дожди, то на Востоке ждем +30. А в центральных областях будет комбо жары и ливней.
Во время грозы следует быть особенно осторожными. Недавно в Тернополе две молнии ударили прямо по жилому дому.
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Прогноз погоды в Украине 11 июня
Синоптики прогнозируют облачно с прояснениями. В Украине, кроме востока и юго-востока, кратковременные дожди, грозы; днем в отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров в секунду. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.
Температура ночью +15...+20 градусов; днем +25...+30, на Юге и Востоке до +34, в западных областях +21...+26 градусов.
Прогноз погоды на 11 июня в Киеве и в столичном регионе
Здесь также прогнозируют облачно с прояснениями, а еще кратковременные дожди и грозы. Днем по области в отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров в секунду. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.
Температура по области ночью +15...+20 градусов, днем +25...+30. В Киеве ночью +18...+20, днем +26...+28.
Из-за возможных гроз, града и шквалов объявлен І уровень опасности, желтый.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине
11 июня в Украине, кроме восточных и юго-восточных областей, грозы, днем местами град и шквалы, 15 – 20 метров в секунду. Объявлен I уровень опасности, желтый.
Предупреждение о пожарной опасности по Украине
11 – 13 июня в Крыму, восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской (11 – 12 июня и в Полтавской и Николаевской) областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Погода в областных центрах
- Киев +26...+28
- Ужгород +20...+22
- Львов +21...+23
- Ивано-Франковск +21...+23
- Тернополь +22...+24
- Черновцы +23...+25
- Хмельницкий +23...+25
- Луцк +22...+24
- Ровно +22...+24
- Житомир +25...+27
- Винница +26...+28
- Одесса +27...+29
- Николаев +31...+33
- Херсон +32...+34
- Симферополь +31...+33
- Кропивницкий +28...+30
- Черкассы +27...+29
- Чернигов +26...+28
- Сумы +27...+29
- Полтава +29...+31
- Днепр +29...+31
- Запорожье +31...+33
- Донецк +31...+33
- Луганск +31...+33
- Харьков +31...+33