Під час грози слід бути особливо обережними. Нещодавно в Тернополі дві блискавки вдарили просто по житловому будинку.

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Прогноз погоди в Україні 11 червня

Синоптики прогнозують хмарно з проясненнями. В Україні, окрім сходу та південного сходу, короткочасні дощі, грози; вдень в окремих районах град та шквали 15 – 20 метрів на секунду. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7 -12 метрів на секунду.

Температура вночі +15...+20 градусів; удень +25...+30, на Півдні та Сході до +34, у західних областях +21...+26 градусів.

Прогноз погоди на 11 червня у Києві та в столичному регіоні

Тут також прогнозують хмарно з проясненнями, а ще короткочасні дощі та гроз. Вдень по області в окремих районах град та шквали 15 – 20 метрів на секунду. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.

Температура по області вночі +15...+20 градусів, удень +25...+30. У Києві вночі +18...+20, удень +26...+28.

Через можливі грози, град і шквали оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

11 червня в Україні, окрім східних та південно-східних областей, грози, вдень місцями град та шквали, 15 – 20 метрів на секунду. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Грози, град і шквали в Україні 11 червня / Укргідрометцентр

Попередження про пожежну небезпеку по Україні

11 – 13 червня в Криму, східних, Дніпропетровськй, Запорізькій, Херсонській (11 – 12 червня і в Полтавській та Миколаївській) областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Пожежна небезпека в Україні 11 червня / Укргідрометцентр

Погода в обласних центрах

Київ +26...+28

Ужгород +20...+22

Львів +21...+23

Івано-Франківськ +21...+23

Тернопіль +22...+24

Чернівці +23...+25

Хмельницький +23...+25

Луцьк +22...+24

Рівне +22...+24

Житомир +25...+27

Вінниця +26...+28

Одеса +27...+29

Миколаїв +31...+33

Херсон +32...+34

Сімферополь +31...+33

Кропивницький +28...+30

Черкаси +27...+29

Чернігів +26...+28

Суми +27...+29

Полтава +29...+31

Дніпро +29...+31

Запоріжжя +31...+33

Донецьк +31...+33

Луганськ +31...+33

Харків +31...+33

Прогноз погоди в Україні на 11 червня / Укргідрометцентр