Під час грози слід бути особливо обережними. Нещодавно в Тернополі дві блискавки вдарили просто по житловому будинку.
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Прогноз погоди в Україні 11 червня
Синоптики прогнозують хмарно з проясненнями. В Україні, окрім сходу та південного сходу, короткочасні дощі, грози; вдень в окремих районах град та шквали 15 – 20 метрів на секунду. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7 -12 метрів на секунду.
Температура вночі +15...+20 градусів; удень +25...+30, на Півдні та Сході до +34, у західних областях +21...+26 градусів.
Прогноз погоди на 11 червня у Києві та в столичному регіоні
Тут також прогнозують хмарно з проясненнями, а ще короткочасні дощі та гроз. Вдень по області в окремих районах град та шквали 15 – 20 метрів на секунду. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.
Температура по області вночі +15...+20 градусів, удень +25...+30. У Києві вночі +18...+20, удень +26...+28.
Через можливі грози, град і шквали оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні
11 червня в Україні, окрім східних та південно-східних областей, грози, вдень місцями град та шквали, 15 – 20 метрів на секунду. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.
Грози, град і шквали в Україні 11 червня / Укргідрометцентр
Попередження про пожежну небезпеку по Україні
11 – 13 червня в Криму, східних, Дніпропетровськй, Запорізькій, Херсонській (11 – 12 червня і в Полтавській та Миколаївській) областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Пожежна небезпека в Україні 11 червня / Укргідрометцентр
Погода в обласних центрах
- Київ +26...+28
- Ужгород +20...+22
- Львів +21...+23
- Івано-Франківськ +21...+23
- Тернопіль +22...+24
- Чернівці +23...+25
- Хмельницький +23...+25
- Луцьк +22...+24
- Рівне +22...+24
- Житомир +25...+27
- Вінниця +26...+28
- Одеса +27...+29
- Миколаїв +31...+33
- Херсон +32...+34
- Сімферополь +31...+33
- Кропивницький +28...+30
- Черкаси +27...+29
- Чернігів +26...+28
- Суми +27...+29
- Полтава +29...+31
- Дніпро +29...+31
- Запоріжжя +31...+33
- Донецьк +31...+33
- Луганськ +31...+33
- Харків +31...+33
Прогноз погоди в Україні на 11 червня / Укргідрометцентр