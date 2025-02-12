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24 Канал Новости Украины До -13 ночью и несколько градусов тепла днем: прогноз погоды в Украине на 13 февраля
12 февраля, 16:10
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До -13 ночью и несколько градусов тепла днем: прогноз погоды в Украине на 13 февраля

Ирина Чеботникова

Погода на четверг, 13 февраля, будет различаться в зависимости от региона. Днем теплее всего будет в Крыму – до +5 градусов, а холоднее всего в Луганске – до -3 градусов.

На Западе Украины будет преобладать плюсовая температура днем, на Севере и в Центре будет небольшой минус. В некоторых регионах днем может быть около нуля градусов. А вот ночью в большинстве регионов будет 8 градусов мороза, на Харьковщине – до -13. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине на 13 февраля

Переменная облачность без осадков. Ночью и утром в северо-восточной части и в Карпатском регионе местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 3 – 8 метров в секунду.

Температура ночью -6...-11, в восточных областях и в Карпатах до -15 градусов, на Закарпатье и в Крыму -1...-6; днем от -3 до +2, в западных и Одесской областях 0...+5.

Какой будет погода в Киеве и столичном регионе

Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3 – 8 метров на секунду.

Температура ночью -6...-11, днем от -3 до +2; в Киеве ночью -7...-9, днем около нуля.

Погода в областных центрах

  • Киев -1...+1
  • Ужгород +2...+4
  • Львов +2...+4
  • Ивано-Франковск +2...+4
  • Тернополь +1...+3
  • Черновцы +2...+4
  • Хмельницкий +2...+4
  • Луцк +2...+4
  • Ровно +2...+4
  • Житомир -1...+1
  • Винница +2...+4
  • Одесса +2...+4
  • Николаев +1...+3
  • Херсон +1...+3
  • Симферополь +3...+5
  • Кропивницкий 0...+2
  • Черкассы -1...+1
  • Чернигов -1...+1
  • Сумы -1...+1
  • Полтава 0...+2
  • Днепр 0...+2
  • Запорожье -1....+1
  • Донецк -1...+1
  • Луганск -3...-1
  • Харьков 0...+2

Прогноз погоды в Украине на 13 февраля / Укргидрометцентр

Прогноз относительно того, когда в Украине наступит метеорологическая весна, читайте здесь.