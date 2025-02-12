До -13 ночью и несколько градусов тепла днем: прогноз погоды в Украине на 13 февраля
Погода на четверг, 13 февраля, будет различаться в зависимости от региона. Днем теплее всего будет в Крыму – до +5 градусов, а холоднее всего в Луганске – до -3 градусов.
На Западе Украины будет преобладать плюсовая температура днем, на Севере и в Центре будет небольшой минус. В некоторых регионах днем может быть около нуля градусов. А вот ночью в большинстве регионов будет 8 градусов мороза, на Харьковщине – до -13. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Прогноз погоды в Украине на 13 февраля
Переменная облачность без осадков. Ночью и утром в северо-восточной части и в Карпатском регионе местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 3 – 8 метров в секунду.
Температура ночью -6...-11, в восточных областях и в Карпатах до -15 градусов, на Закарпатье и в Крыму -1...-6; днем от -3 до +2, в западных и Одесской областях 0...+5.
Какой будет погода в Киеве и столичном регионе
Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3 – 8 метров на секунду.
Температура ночью -6...-11, днем от -3 до +2; в Киеве ночью -7...-9, днем около нуля.
Погода в областных центрах
- Киев -1...+1
- Ужгород +2...+4
- Львов +2...+4
- Ивано-Франковск +2...+4
- Тернополь +1...+3
- Черновцы +2...+4
- Хмельницкий +2...+4
- Луцк +2...+4
- Ровно +2...+4
- Житомир -1...+1
- Винница +2...+4
- Одесса +2...+4
- Николаев +1...+3
- Херсон +1...+3
- Симферополь +3...+5
- Кропивницкий 0...+2
- Черкассы -1...+1
- Чернигов -1...+1
- Сумы -1...+1
- Полтава 0...+2
- Днепр 0...+2
- Запорожье -1....+1
- Донецк -1...+1
- Луганск -3...-1
- Харьков 0...+2
Прогноз относительно того, когда в Украине наступит метеорологическая весна, читайте здесь.