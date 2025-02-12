До -13 ночью и несколько градусов тепла днем: прогноз погоды в Украине на 13 февраля

Погода на четверг, 13 февраля, будет различаться в зависимости от региона. Днем теплее всего будет в Крыму – до +5 градусов, а холоднее всего в Луганске – до -3 градусов.

На Западе Украины будет преобладать плюсовая температура днем, на Севере и в Центре будет небольшой минус. В некоторых регионах днем может быть около нуля градусов. А вот ночью в большинстве регионов будет 8 градусов мороза, на Харьковщине – до -13. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине на 13 февраля

Переменная облачность без осадков. Ночью и утром в северо-восточной части и в Карпатском регионе местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 3 – 8 метров в секунду.

Температура ночью -6...-11, в восточных областях и в Карпатах до -15 градусов, на Закарпатье и в Крыму -1...-6; днем от -3 до +2, в западных и Одесской областях 0...+5.

Какой будет погода в Киеве и столичном регионе

Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3 – 8 метров на секунду.

Температура ночью -6...-11, днем от -3 до +2; в Киеве ночью -7...-9, днем около нуля.

Погода в областных центрах

Киев -1...+1

Ужгород +2...+4

Львов +2...+4

Ивано-Франковск +2...+4

Тернополь +1...+3

Черновцы +2...+4

Хмельницкий +2...+4

Луцк +2...+4

Ровно +2...+4

Житомир -1...+1

Винница +2...+4

Одесса +2...+4

Николаев +1...+3

Херсон +1...+3

Симферополь +3...+5

Кропивницкий 0...+2

Черкассы -1...+1

Чернигов -1...+1

Сумы -1...+1

Полтава 0...+2

Днепр 0...+2

Запорожье -1....+1

Донецк -1...+1

Луганск -3...-1

Харьков 0...+2

Прогноз погоды в Украине на 13 февраля / Укргидрометцентр

Прогноз относительно того, когда в Украине наступит метеорологическая весна, читайте здесь.