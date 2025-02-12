На Заході України переважатиме плюсова температура вдень, на Півночі та в Центрі буде невеличкий мінус. У деяких регіонах удень може бути близько нуля градусів. А от уночі в більшості регіонів буде 8 градусів морозу, на Харківщині – до -13. Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Дивіться також В Україну повертаються значні сніги: коли та де чекати погіршення погоди
Прогноз погоди в Україні на 13 лютого
Мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці у північно-східній частині та в Карпатському регіоні місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 3 – 8 метрів на секунду.
Температура вночі -6...-11, у східних областях та в Карпатах до -15 градусів, на Закарпатті та в Криму -1...-6; вдень від -3 до +2, у західних та Одеській областях 0...+5.
Якою буде погода в Києві та столичному регіоні
Мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3 – 8 метрів на секунду.
Температура вночі -6...-11, вдень від -3 до +2; у Києві вночі -7...-9, вдень близько нуля.
Погода в обласних центрах
- Київ -1...+1
- Ужгород +2...+4
- Львів +2...+4
- Івано-Франківськ +2...+4
- Тернопіль +1...+3
- Чернівці +2...+4
- Хмельницький +2...+4
- Луцьк +2...+4
- Рівне +2...+4
- Житомир -1...+1
- Вінниця +2...+4
- Одеса +2...+4
- Миколаїв +1...+3
- Херсон +1...+3
- Сімферополь +3...+5
- Кропивницький 0...+2
- Черкаси -1...+1
- Чернігів -1...+1
- Суми -1...+1
- Полтава 0...+2
- Дніпро 0...+2
- Запоріжжя -1...+1
- Донецьк -1...+1
- Луганськ -3...-1
- Харків 0...+2
Прогноз погоди в Україні на 13 лютого / Укргідрометцентр
Прогноз щодо того, коли в Україні настане метеорологічна весна, читайте тут.