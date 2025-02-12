На Заході України переважатиме плюсова температура вдень, на Півночі та в Центрі буде невеличкий мінус. У деяких регіонах удень може бути близько нуля градусів. А от уночі в більшості регіонів буде 8 градусів морозу, на Харківщині – до -13. Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні на 13 лютого

Мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці у північно-східній частині та в Карпатському регіоні місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 3 – 8 метрів на секунду.

Температура вночі -6...-11, у східних областях та в Карпатах до -15 градусів, на Закарпатті та в Криму -1...-6; вдень від -3 до +2, у західних та Одеській областях 0...+5.

Якою буде погода в Києві та столичному регіоні

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3 – 8 метрів на секунду.

Температура вночі -6...-11, вдень від -3 до +2; у Києві вночі -7...-9, вдень близько нуля.

Погода в обласних центрах

Київ -1...+1

Ужгород +2...+4

Львів +2...+4

Івано-Франківськ +2...+4

Тернопіль +1...+3

Чернівці +2...+4

Хмельницький +2...+4

Луцьк +2...+4

Рівне +2...+4

Житомир -1...+1

Вінниця +2...+4

Одеса +2...+4

Миколаїв +1...+3

Херсон +1...+3

Сімферополь +3...+5

Кропивницький 0...+2

Черкаси -1...+1

Чернігів -1...+1

Суми -1...+1

Полтава 0...+2

Дніпро 0...+2

Запоріжжя -1...+1

Донецьк -1...+1

Луганськ -3...-1

Харків 0...+2

Прогноз погоди в Україні на 13 лютого / Укргідрометцентр

Прогноз щодо того, коли в Україні настане метеорологічна весна, читайте тут.