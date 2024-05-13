Кое-где незначительные дожди и переменная облачность: прогноз погоды в Украине на 14 мая
Источник:Укргидрометцентр
Во вторник, 14 мая, в Украине ожидается облачность. Также в некоторых регионах возможны кратковременные дожди.
Синоптики прогнозируют, что небо над Украиной 14 мая будет покрыто облаками, однако с прояснениями. Местами возможны дожди.
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Какой будет погода в Украине
В южной части, на Кировоградщине и Днепропетровщине будет облачно с прояснениями. Там также возможны умеренные кратковременные дожди. В частности, ночью в Запорожской области местами значительный дождь. На остальной территории переменная облачность, однако без осадков.
Ветер преимущественно северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду, днем в Приазовье местами порывы 15 – 20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью будет +1...+6 градусов тепла, в западных, северных и Винницкой областях на поверхности почвы заморозки 0...+5 градусов, в южной части +5...+10 градусов тепла. Днем в Украине +11...+16 градусов, на Закарпатье +17...+22 градусов, а в Карпатах ночью около 0 градусов, днем +7...+12 градусов тепла.
Какой будет погода на Киевщине
В столице и области также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью +1...+6 градусов тепла, на поверхности почвы заморозки 0...+5 градусов, а днем +11...+16 градусов тепла.
В Киеве ночью температура воздуха будет +3...+5 градусов тепла, а днем +12...+14 градусов.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев – +12...+14
- Ужгород – +19...+21
- Львов – +15...+17
- Ивано-Франковск – +14...+16
- Тернополь – +14...+16
- Черновцы – +15...+17
- Хмельницкий – +13...+15
- Луцк – +14...+16
- Ровно – +14...+16
- Житомир – +12...+14
- Винница – +12...+14
- Одесса – +13...+15
- Николаев – +11...+13
- Херсон – +11...+13
- Симферополь – +13...+15
- Кропивницкий – +12...+14
- Черкассы – +12...+14
- Чернигов – +12...+14
- Сумы – +11...+13
- Полтава – +13...+15
- Днепр – +13...+15
- Запорожье – +12...+14
- Донецк – +12...+14
- Луганск – +14...+16
- Харьков – +14...+16