Дожди чуть ли не в каждом уголке Украины: прогноз погоды на 17 января
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине во вторник, 17 января, будет облачной. Также по всему государству ожидаются дожди, но не существенные.
Только в Закарпатской и Ивано-Франковской областях ожидают несколько более сильные осадки, однако и те будут умеренными. Несмотря на пасмурную погоду, в Украине 17 января будет достаточно тепло, ведь днем в каждой области температура не будет опускаться ниже 0.
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Прогноз погоды на 17 января от Укргидрометцентра
Теплее всего 17 января будет на Юге нашего государства. Там иногда столбики термометра будут достигать отметки +11. Холоднее же будет на Востоке Украины, где максимальная температура будет чуть ли не вдвое ниже.
Что касается Севера и Запада Украины, то там температура воздуха будет почти одинаковой во всех областях. Только в Киевской и Сумской областях она будет несущественно ниже.
Температура в крупнейших городах Украины
- Киев – +2...+4
- Ужгород – +5...+7
- Львов – +4...+6
- Ивано-Франковск – +3...+5
- Тернополь – +3...+5
- Черновцы – +4...+6
- Хмельницкий – +3...+5
- Луцк – +3...+5
- Ровно – +3...+5
- Житомир – +3...+5
- Винница – +4...+6
- Одесса – +8...+10
- Николаев – +9...+11
- Херсон – +8...+10
- Симферополь – +9...+11
- Кропивницкий – +5...+7
- Черкассы – +4...+6
- Чернигов – +3...+5
- Сумы – +2...+4
- Полтава – +3...+5
- Днепр – +3...+5
- Запорожье – +4...+6
- Донецк – +2...4
- Луганск – +1...+3
- Харьков – +1...+3