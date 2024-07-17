Грозы, град и шквальный ветер: прогноз погоды в Украине на 18 июля

17 июля 2024, 17:07
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Источник:

Укргидрометцентр

В четверг, 18 июля, в Украине ожидается переменная облачность. Также не отступят грозы и шквальный ветер.

Согласно прогнозу погоды в Украине на 18 июля, небо будет покрыто облаками, однако будут прояснения. Во многих регионах ожидаются кратковременные дожди с грозами.

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Какой будет погода в Украине

В западных, северных, днем и в большинстве центральных, местами Одесской и Николаевской областях кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах ожидаются град и шквальный ветер 15 – 20 метров в секунду. Ночью в западных, днем в северных областях местами значительный дождь. На остальной территории страны синоптики не предвидят осадков.

Ветер северо – восточный, днем в западных и северных областях – северо – западный, 7 – 12 метров в секунду. Температура в южной части, восточных, большинстве центральных областей ночью поднимется до +21...+26 градусов, а днем будет сильная жара +35...+39 градусов, местами чрезвычайная жара +40...+42 градуса. На остальной территории ночью ожидается +18...+23 градуса, днем +27...+32 градуса, в западных областях +23...+28 градусов.

Какой будет погода на Киевщине

В столице и области ожидаются кратковременные дожди, днем грозы, местами град и шквальный ветер 15 – 20 метров в секунду, местами по области значительный дождь.

Ветер северо-западный ️ 5 – 10 метров в секунду. Температура по области ночью +18...+23 градуса, днем +27...+32 градуса.

В Киеве ночью синоптики прогнозируют +21...+23 градуса, днем около +30 градуса.

Обратите внимание! Кроме этого, также предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Киеве и Киевской области. Днем 18 июля грозы, местами град и шквал 15 – 20 метров в секунду. объявили І уровень опасности, желтый.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев +29...+31
  • Ужгород +30...+32
  • Львов +26...+28
  • Ивано-Франковск +26...+28
  • Тернополь +25...+27
  • Черновцы +25...+27
  • Хмельницкий +25...+27
  • Луцк +25...+27
  • Ровно +25...+27
  • Житомир +29...+31
  • Винница +29...+31
  • Одесса +35...+37
  • Николаев +39...+41
  • Херсон +37...+39
  • Симферополь +35...+37
  • Кропивницкий +35...+37
  • Черкассы +34...+36
  • Чернигов +29...+31
  • Сумы +30...+32
  • Полтава +35...+37
  • Днепр +35...+37
  • Запорожье +36...+38
  • Донецк +36...+38
  • Луганск +36...+38
  • Харьков +36...+38


Прогноз погоды на 18 июля / Укргидрометцентр

Автор: Вікторія Кульженко