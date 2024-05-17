В некоторых регионах могут пройти грозы: прогноз погоды в Украине на 18 мая

В субботу, 18 мая, в Украине ожидается облачность, однако с прояснениями. Кроме этого, местами возможны кратковременные дожди с грозами.

Небо над Украиной будет покрыто облаками, однако солнце также будет пробиваться сквозь них. Местами возможны грозы.

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Какой будет погода в Украине

На Закарпатье, Прикарпатье и в большинстве районов Левобережья, днем ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.

Синоптики также прогнозируют ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет +7...+12 градусов, днем +18...+23 градуса. В то же время в Карпатах ночью +3...+8 градусов, днем +12...+17 градусов.

Какой будет погода на Киевщине

В столице и области будет облачно с прояснениями, однако без осадков️ Синоптики также предусматривают ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

Температура воздуха в Киевской области ночью +6...+11 градусов, днем +18...+23 градуса. В то же время в Киеве ночью около +10°, днем +21...+23 градуса.

Какой будет погода в областных центрах

Киев – +19...+21,

Ужгород – +20...+22,

Львов – +20...+22,

Ивано-Франковск – +20...+22,

Тернополь – +20...+22,

Черновцы – +19...+21,

Хмельницкий – +19...+21,

Луцк – +20...+22,

Ровно – +20...+22,

Житомир – +20...+22,

Винница – +20...+22,

Одесса – +18...+20,

Николаев – +20...+22,

Херсон – +19...+21,

Симферополь – +19...+21,

Кропивницкий – +20...+22,

Черкассы – +20...+22,

Чернигов – +19...+21,

Сумы – +19...+21,

Полтава – +20...+22,

Днепр – +20...+22,

Запорожье – +20...+22,

Донецк – +20...+22,

Луганск – +18...+20,

Харьков – +19...+21.



Прогноз погоды на 18 мая / Укргидрометцентр