В некоторых регионах могут пройти грозы: прогноз погоды в Украине на 18 мая
Источник:Укргидрометцентр
В субботу, 18 мая, в Украине ожидается облачность, однако с прояснениями. Кроме этого, местами возможны кратковременные дожди с грозами.
Небо над Украиной будет покрыто облаками, однако солнце также будет пробиваться сквозь них. Местами возможны грозы.
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Какой будет погода в Украине
На Закарпатье, Прикарпатье и в большинстве районов Левобережья, днем ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.
Синоптики также прогнозируют ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет +7...+12 градусов, днем +18...+23 градуса. В то же время в Карпатах ночью +3...+8 градусов, днем +12...+17 градусов.
Какой будет погода на Киевщине
В столице и области будет облачно с прояснениями, однако без осадков️ Синоптики также предусматривают ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.
Температура воздуха в Киевской области ночью +6...+11 градусов, днем +18...+23 градуса. В то же время в Киеве ночью около +10°, днем +21...+23 градуса.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев – +19...+21,
- Ужгород – +20...+22,
- Львов – +20...+22,
- Ивано-Франковск – +20...+22,
- Тернополь – +20...+22,
- Черновцы – +19...+21,
- Хмельницкий – +19...+21,
- Луцк – +20...+22,
- Ровно – +20...+22,
- Житомир – +20...+22,
- Винница – +20...+22,
- Одесса – +18...+20,
- Николаев – +20...+22,
- Херсон – +19...+21,
- Симферополь – +19...+21,
- Кропивницкий – +20...+22,
- Черкассы – +20...+22,
- Чернигов – +19...+21,
- Сумы – +19...+21,
- Полтава – +20...+22,
- Днепр – +20...+22,
- Запорожье – +20...+22,
- Донецк – +20...+22,
- Луганск – +18...+20,
- Харьков – +19...+21.