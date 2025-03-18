Ночью мороз, а днем до +8: прогноз погоды в Украине на 19 марта

Март демонстрирует традиционно нестабильную погоду: облачность сменяется ярким солнцем и наоборот. В среду, 19 марта, будет теплее, чем в предыдущий день, но и больше осадков.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода 19 марта

Согласно данным синоптиков, погоду будет определять прохладная влажная воздушная масса, которая будет перемещаться с северо-запада.

19 марта будет облачно с прояснениями. В восточных, большинстве северных, центральных, днем и в Одесской областях небольшой снег, днем с дождем; на остальной территории без осадков. В Украине, кроме юга, ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный, 5 – 10 метров на секунду, днем в Приазовье местами порывы 15 – 20 метров на секунду. Температура ночью -1...-6 градусов, днем +3...+8; в Карпатах ночью -7...-12, днем +1...+6.

Вечером 18 марта в Киев пришла настоящая зима. В сеть выложили много фотографий и видео метели в столице.

Прогноз погоды на 19 марта в Киеве и столичном регионе

Облачно с прояснениями. Небольшой снег, днем с дождем. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью -1...-6, днем +3...+8; в Киеве ночью -1...-3, днем +5...+7.

Погода в областных центрах

Киев +5...+7

Ужгород +6...+8

Львов +6...+8

Ивано-Франковск +6...+8

Тернополь +5...+7

Черновцы +6...+8

Хмельницкий +5...+7

Луцк +5...+7

Ровно +6...+8

Житомир +5...+7

Винница +5...+7

Одесса +6...+8

Николаев +5...+7

Херсон +6...+8

Симферополь +5...+7

Кропивницкий +4...+6

Черкассы +4...+6

Чернигов +5...+7

Сумы +4...+6

Полтава +4...+6

Днепр +5...+7

Запорожье +6...+8

Донецк +3...+5

Луганск +3...+5

Харьков +4...+6

Прогноз погоды в Украине на 19 марта / Укргидрометцентр