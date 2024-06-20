Солнце будет печь из-за облаков: какой будет погода в Украине на 21 июня
Источник:Укргидрометцентр
Почти по всей Украине будет сухая и жаркая погода. Теплее всего на Закарпатье – до +31 градуса.
На воскресенье, 23 июня, на Юге прогнозируют до +36.
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Прогноз погоды в Украине на 21 июня
Синоптики прогнозируют переменную облачность и без осадков, лишь ночью на крайнем востоке страны местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров на секунду, в восточных областях днем местами порывы 15 – 20 метров на секунду.
Температура ночью +11...+16 градусов, днем +22...+27, на Закарпатье до +30.
Прогноз погоды на 21 июня в Киеве и столичном регионе
Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью +11...+16 градусов, днем +22...+27. В Киеве ночью +13...+15 градусов, днем около +25.
Погода в областных центрах
- Киев +24...+26
- Ужгород +29...+31
- Львов +26...+28
- Ивано-Франковск +26...+28
- Тернополь +25...+27
- Черновцы +26...+28
- Хмельницкий +25...+27
- Луцк +25...+27
- Ровно +25...+27
- Житомир +24...+26
- Винница +24...+26
- Одесса +24...+26
- Николаев +25...+27
- Херсон +26...+28
- Симферополь +25...+27
- Кропивницкий +25...+27
- Черкассы +24...+26
- Чернигов +23...+25
- Сумы +23...+25
- Полтава +24...+26
- Днепр +24...+26
- Запорожье +25...+27
- Донецк +24...+26
- Луганск +22...+24
- Харьков +23...+25