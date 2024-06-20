Солнце будет печь из-за облаков: какой будет погода в Украине на 21 июня

20 июня 2024, 15:43
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Источник:

Укргидрометцентр

Почти по всей Украине будет сухая и жаркая погода. Теплее всего на Закарпатье – до +31 градуса.

На воскресенье, 23 июня, на Юге прогнозируют до +36.

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Прогноз погоды в Украине на 21 июня

Синоптики прогнозируют переменную облачность и без осадков, лишь ночью на крайнем востоке страны местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров на секунду, в восточных областях днем местами порывы 15 – 20 метров на секунду.

Температура ночью +11...+16 градусов, днем +22...+27, на Закарпатье до +30.

Прогноз погоды на 21 июня в Киеве и столичном регионе

Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью +11...+16 градусов, днем +22...+27. В Киеве ночью +13...+15 градусов, днем около +25.

Погода в областных центрах

  • Киев +24...+26
  • Ужгород +29...+31
  • Львов +26...+28
  • Ивано-Франковск +26...+28
  • Тернополь +25...+27
  • Черновцы +26...+28
  • Хмельницкий +25...+27
  • Луцк +25...+27
  • Ровно +25...+27
  • Житомир +24...+26
  • Винница +24...+26
  • Одесса +24...+26
  • Николаев +25...+27
  • Херсон +26...+28
  • Симферополь +25...+27
  • Кропивницкий +25...+27
  • Черкассы +24...+26
  • Чернигов +23...+25
  • Сумы +23...+25
  • Полтава +24...+26
  • Днепр +24...+26
  • Запорожье +25...+27
  • Донецк +24...+26
  • Луганск +22...+24
  • Харьков +23...+25

Прогноз погоды в Украине на 21 июня / Укргидрометцентр

Автор: Ірина Чеботнікова