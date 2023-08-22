Тепло и солнечно, но на части территорий – грозы: прогноз погоды на 23 августа

Завтра в Украине, День государственного флага ожидают теплую погоду, В то же время возможны дожди и облачность на части территорий.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентр, в Западных областях возможны кратковременные дожди, Закарпатье и Прикарпатье – значительные дожди с грозами. На остальной же территории – без осадков.

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Какая будет погода в столице

В Киеве и Киевской области в среду, 23 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до 29 градусов тепла. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.

Прогноз погоды на 23 августа по Киевской области. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура по области ночью 12 – 17 градусов, днем 24 – 29 градусов тепла; в Киеве ночью 15 – 17 градусов, днем 26 – 28 градусов,

– говорится в сообщении синоптиков.

Температура в областных центрах Украины

В Укргидрометцентре предупредили, что до 24 августа в регионе объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Киев – +26..+28

Ужгород – +26...+28

Львов – +25...+27

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – +25...+27

Черновцы – +25...+27

Хмельницкий – +25…+27

Луцк – +25...+27

Ровно – +26...+28

Житомир – +26...+29

Винница – +26...+29

Одесса – +31...+33

Николаев – +30...+32

Херсон – +30...+32

Симферополь – +29...+31

Кропивницкий – +27...+29

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +25...+27

Сумы – +24...+26

Полтава – +26...+28

Днепр – +24...+26

Запорожье – +29...+31

Донецк – +24...+26

Луганск – +24...+26

Харьков – +24...+26



Прогноз погоды на 23 августа / Скриншот с сайта Укргидрометцентра.