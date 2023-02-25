Осадки по всей Украине и незимняя температура: прогноз погоды на 26 февраля

Погода в Украине в воскресенье, 26 февраля, обещает осадки почти в каждом уголке нашего государства. Кое-где даже вернется небольшой снег с дождем.

Однако существенных осадков синоптики не ожидают нигде. Сильнейшие будут в виде умеренного дождя с мокрым снегом в нескольких областях Украины. А вот облака затянут небо над всем государством.

Интересно +19 градусов: где прогнозируют самую высокую температуру в последние зимние дни

Прогноз погоды от Укргидрометцентра.

Что касается температуры за окном, она будет радовать не зимними пометками на термометрах. Так, например, ночью сильнейший холод ожидается в пределах -1 градуса, а днем минимально будет +2.

Теплее всего в воскресенье будет на Юге Украины. Там температура будет колебаться днем от +4 до +17. Самые холодные температуры будут на Западе, где ожидают от +2 до +6. Что касается Севера, там украинцы будут чувствовать от +3 до +5, а на Востоке Украины – от +6 до +9.

Погода в городах Украины 26 февраля

Киев – +3...+5

Ужгород – +4...+6

Львов – +2...+4

Ивано-Франковск – +2...+4

Тернополь – +2...+4

Черновцы – +2...+4

Хмельницкий – +2...+4

Луцк – +2...+4

Ровно – +2...+4

Житомир – +3...+5

Винница – +3...+5

Одесса – +9...+11

Николаев – +8...+10

Херсон – +10...+12

Симферополь – +15...+17

Кропивницкий – +5...+7

Черкассы – +3...+5

Чернигов – +3...+5

Сумы – +3...+5

Полтава – +5...+7

Днепр – +7...+9

Запорожье – +11...+13

Донецк – +7...+9

Луганск – +6...+8

Харьков – +7...+9



Прогноз погоды на 26 февраля / Данные Укргидрометцентра.