Какой будет погода в Украине 26 июля: в каких регионах будет дождливо: в каких регионах будет дождливо

В пятницу, 26 июля, в Украине ожидается переменная облачность. В западных, Житомирской, Винницкой, Одесской и Николаевской областях кратковременные дожди, грозы, днем местами град и шквалы 15 – 20 метров в секунду, на остальной территории без осадков.

Актуальный прогноз погоды сообщили синоптики Укргидрометцентра. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

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Какой будет температура

Температура ночью 14 – 19 градусов тепла, на юге страны до 22 градусов; днем 25 – 30 градусов, в юго-восточной части 28 – 33 градусов, в западных, Винницкой и Одесской областях 20 – 25градусов (в Карпатах ночью 8 13 градусов, днем 14 – 19 градусов).

В Киеве в пятницу, 26 июля, без осадков. Ветер северо-восточный, 3 – 8 метра за секунду. Температура ночью 17 – 19 градусов, днем 27 – 29 градусов.

Температура в областных центрах Украины

Киев – +27...+29

Ужгород – +27..+29

Львов – +22...+24

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – +22...+24

Черновцы – +22...+24

Хмельницкий – +22...+24

Луцк – +22...+24

Ровно – +24...+26

Житомир – +27...+29

Винница – +24...+26

Одесса – +29...+31

Николаев – +29...+31

Херсон – +29...+31

Симферополь – +30...+32

Кропивницкий – +24...+26

Черкассы – +23...+25

Чернигов – +27...+29

Сумы – +27...+29

Полтава – +27...+29

Днепр – +28...+30

Запорожье – +30...+32

Донецк – +30...+32

Луганск – +27...+29

Харьков – +27...+29.



Прогноз погоды на 26 июля / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

Обратите внимание. 24 – 27 июля в восточных, центральных, большинстве северных и южных областей чрезвычайный уровень пожарной опасности.