Какой будет погода в Украине 26 июля: в каких регионах будет дождливо: в каких регионах будет дождливо

25 июля 2024, 16:14
Читати новину українською

В пятницу, 26 июля, в Украине ожидается переменная облачность. В западных, Житомирской, Винницкой, Одесской и Николаевской областях кратковременные дожди, грозы, днем местами град и шквалы 15 – 20 метров в секунду, на остальной территории без осадков.

Актуальный прогноз погоды сообщили синоптики Укргидрометцентра. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

Смотрите также Долго ли продержится грядущая жара

Какой будет температура

Температура ночью 14 – 19 градусов тепла, на юге страны до 22 градусов; днем 25 – 30 градусов, в юго-восточной части 28 – 33 градусов, в западных, Винницкой и Одесской областях 20 – 25градусов (в Карпатах ночью 8 13 градусов, днем 14 – 19 градусов).

В Киеве в пятницу, 26 июля, без осадков. Ветер северо-восточный, 3 – 8 метра за секунду. Температура ночью 17 – 19 градусов, днем 27 – 29 градусов.

Температура в областных центрах Украины

  • Киев – +27...+29
  • Ужгород – +27..+29
  • Львов – +22...+24
  • Ивано-Франковск – +24...+26
  • Тернополь – +22...+24
  • Черновцы – +22...+24
  • Хмельницкий – +22...+24
  • Луцк – +22...+24
  • Ровно – +24...+26
  • Житомир – +27...+29
  • Винница – +24...+26
  • Одесса – +29...+31
  • Николаев – +29...+31
  • Херсон – +29...+31
  • Симферополь – +30...+32
  • Кропивницкий – +24...+26
  • Черкассы – +23...+25
  • Чернигов – +27...+29
  • Сумы – +27...+29
  • Полтава – +27...+29
  • Днепр – +28...+30
  • Запорожье – +30...+32
  • Донецк – +30...+32
  • Луганск – +27...+29
  • Харьков – +27...+29.


Прогноз погоды на 26 июля / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

Обратите внимание. 24 – 27 июля в восточных, центральных, большинстве северных и южных областей чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Автор: Анастасія Лукашевська