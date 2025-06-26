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24 Канал Новости Украины Кратковременные дожди, грозы и до +30 градусов тепла: прогноз погоды в Украине на 27 июня
26 июня, 15:33
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Кратковременные дожди, грозы и до +30 градусов тепла: прогноз погоды в Украине на 27 июня

Надежда Батюк

Погода в Украине в пятницу, 27 июня, будет облачной. В большинстве регионов день пройдет без осадков.

Однако в некоторых областях местами возможны дожди и грозы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине

Поле несколько повышенного давления приведет к отсутствию осадков в течение дня в большинстве областей. Северо-западные потоки ненадолго будут переходить на юго-западные и будут нести теплый воздух, особенно днем.

Синоптики прогнозируют переменную облачность. В западных, северных, Винницкой и Одесской областях днем возможен кратковременный дождь, местами гроза.

Ветер в течение дня будет северо-западным с переходом на юго-западный со скоростью до 5 – 10 метров в секунду, ночью в восточных областях местами возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +11 до +16 градусов тепла. Тогда как днем столбики термометров будут показывать +21 – +26 градусов тепла. На юге страны и Закарпатье ночью ожидается +15 – +20 градусов тепла, днем – +25 – +30 градусов тепла.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев +24...+26;
  • Ужгород +27...+29;
  • Львов +23...+25;
  • Ивано-Франковск +23...+25;
  • Тернополь +23...+25;
  • Черновцы +25...+27;
  • Хмельницкий +23...+25;
  • Луцк +23...+25;
  • Ровно +23...+25;
  • Житомир +23...+25;
  • Винница +26...+28;
  • Одесса +29...+31;
  • Николаев +27...+29;
  • Херсон +27...+29;
  • Симферополь +27...+29;
  • Кропивницкий +26...+28;
  • Черкассы +23...+25;
  • Чернигов +23...+25;
  • Сумы +23...+25;
  • Полтава +23...+25;
  • Днепр +26...+28;
  • Запорожье +26...+28;
  • Донецк +24...+26;
  • Луганск +23...+25;
  • Харьков +24...+26.


Прогноз погоды в Украине на 27 июня / Скриншот карты Укргидрометцентра