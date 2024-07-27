Переменная облачность и ветер: прогноз погоды в Украине на 28 июля

В воскресенье, 28 июля, в Украине ожидается переменная облачность. также синоптики прогнозируют сухую и теплую погоду.

Небо над Украиной будет покрыто облаками, однако осадков на большинстве территорий не ожидается. Синоптики отмечают, что только в западных областях днем местами возможен кратковременный дождь, гроза.

Смотрите также Какой будет погода в августе: прогноз погоды на месяц

Какой будет погода в Украине

В этот день также ожидается ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

Кроме этого, температура воздуха ночью будет +14...+19 градусов, в южной части до +22 градусов. Зато днем столбики термометров покажут +28...+33 градуса.

Какой будет погода на Киевщине

В столице и области ожидается переменная облачность. Синоптики не прогнозируют там осадков.

Ветер также предусматривают переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. На Киевщине температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днем +28...+33 градуса.

В то же время в Киеве ночью температура воздуха ожидается +17...+19 градусов, днем +30...+32 градуса.

Какой будет погода в областных центрах

Киев +29...+31

Ужгород +30...+32

Львов +30...+32

Ивано-Франковск +30...+32

Тернополь +30...+32

Черновцы +30...+32

Хмельницкий +30...+32

Луцк +29...+31

Ровно +29...+31

Житомир +29...+31

Винница +30...+32

Одесса +29...+31

Николаев +29...+31

Херсон +31...+33

Симферополь +30...+32

Кропивницкий +30...+32

Черкассы +30...+32

Чернигов +29...+31

Сумы +29...+31

Полтава +29...+31

Днепр +31...+33

Запорожье +31...+33

Донецк +30...+32

Луганск +30...+32

Харьков +29...+31



Прогноз погоды на 28 июля / Укргидрометцентр