Переменная облачность и ветер: прогноз погоды в Украине на 28 июля

27 июля 2024, 14:44
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Источник:

Укргидрометцентр

В воскресенье, 28 июля, в Украине ожидается переменная облачность. также синоптики прогнозируют сухую и теплую погоду.

Небо над Украиной будет покрыто облаками, однако осадков на большинстве территорий не ожидается. Синоптики отмечают, что только в западных областях днем местами возможен кратковременный дождь, гроза.

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Какой будет погода в Украине

В этот день также ожидается ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

Кроме этого, температура воздуха ночью будет +14...+19 градусов, в южной части до +22 градусов. Зато днем столбики термометров покажут +28...+33 градуса.

Какой будет погода на Киевщине

В столице и области ожидается переменная облачность. Синоптики не прогнозируют там осадков.

Ветер также предусматривают переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. На Киевщине температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днем +28...+33 градуса.

В то же время в Киеве ночью температура воздуха ожидается +17...+19 градусов, днем +30...+32 градуса.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев +29...+31
  • Ужгород +30...+32
  • Львов +30...+32
  • Ивано-Франковск +30...+32
  • Тернополь +30...+32
  • Черновцы +30...+32
  • Хмельницкий +30...+32
  • Луцк +29...+31
  • Ровно +29...+31
  • Житомир +29...+31
  • Винница +30...+32
  • Одесса +29...+31
  • Николаев +29...+31
  • Херсон +31...+33
  • Симферополь +30...+32
  • Кропивницкий +30...+32
  • Черкассы +30...+32
  • Чернигов +29...+31
  • Сумы +29...+31
  • Полтава +29...+31
  • Днепр +31...+33
  • Запорожье +31...+33
  • Донецк +30...+32
  • Луганск +30...+32
  • Харьков +29...+31


Прогноз погоды на 28 июля / Укргидрометцентр

Автор: Вікторія Кульженко