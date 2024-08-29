Жарко, но в некоторых регионах возможны дожди и грозы: какой будет погода 30 августа

29 августа 2024, 15:37
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Автор: Анастасия Кушпит

Источник:

Укргидрометцентр

Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 30 августа. На улице будет тепло, а в некоторых регионах до сих пор будет держаться жара. В то же время кое-где таки возможны осадки.

В пятницу синоптики прогнозируют переменную облачность. Ветер будет юго-восточный и северо-восточный, 5-10 метров в секунду.

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Прогноз погоды в Украине на 30 августа

В целом осадков не прогнозируется, только в южной части страны местами пройдет кратковременный дождь, также возможна гроза.

Температура ночью составит 15 – 20 градусов, а в южной части до 23 градусов. Между тем днем будет 28 –33 градуса. А вот на высокогорье Карпат традиционно холоднее – ночью будет 10 – 15 градусов, а днем 14 – 19 градусов.

В общем столбики термометров в областных центрах будут показывать такую температуру днем:

  • Киев +30...+32
  • Ужгород +30...+32
  • Львов +28...+30
  • Ивано-Франковск +28...+30
  • Тернополь +28...+30
  • Черновцы +28...+30
  • Хмельницкий +28...+30
  • Луцк +28...+30
  • Ровно +28...+30
  • Житомир +30...+32
  • Винница +31...+33
  • Одесса +30...+32
  • Николаев +31...+33
  • Херсон +31...+33
  • Симферополь +28...+30
  • Кропивницкий +29...+31
  • Черкассы +30...+32
  • Чернигов +30...+32
  • Сумы +30...+32
  • Полтава +30...+32
  • Днепр +31...+33
  • Запорожье +29...+31
  • Донецк +29...+31
  • Луганск +30...+32
  • Харьков +31...+33


Погода 30 августа / Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киеве

Осадков в столице также не будет. Температура в Киеве ночью составит 17 – 19 градусов, днем 30 – 32 градуса. Между тем по области температура составит 15 – 20 градусов ночью и 28 – 33 градуса днем.