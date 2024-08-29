Жарко, но в некоторых регионах возможны дожди и грозы: какой будет погода 30 августа
Источник:Укргидрометцентр
Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 30 августа. На улице будет тепло, а в некоторых регионах до сих пор будет держаться жара. В то же время кое-где таки возможны осадки.
В пятницу синоптики прогнозируют переменную облачность. Ветер будет юго-восточный и северо-восточный, 5-10 метров в секунду.
Смотрите также Жара, грозы или похолодание и заморозки в сентябре: какая будет погода осенью – интервью синоптика
Прогноз погоды в Украине на 30 августа
В целом осадков не прогнозируется, только в южной части страны местами пройдет кратковременный дождь, также возможна гроза.
Температура ночью составит 15 – 20 градусов, а в южной части до 23 градусов. Между тем днем будет 28 –33 градуса. А вот на высокогорье Карпат традиционно холоднее – ночью будет 10 – 15 градусов, а днем 14 – 19 градусов.
В общем столбики термометров в областных центрах будут показывать такую температуру днем:
- Киев +30...+32
- Ужгород +30...+32
- Львов +28...+30
- Ивано-Франковск +28...+30
- Тернополь +28...+30
- Черновцы +28...+30
- Хмельницкий +28...+30
- Луцк +28...+30
- Ровно +28...+30
- Житомир +30...+32
- Винница +31...+33
- Одесса +30...+32
- Николаев +31...+33
- Херсон +31...+33
- Симферополь +28...+30
- Кропивницкий +29...+31
- Черкассы +30...+32
- Чернигов +30...+32
- Сумы +30...+32
- Полтава +30...+32
- Днепр +31...+33
- Запорожье +29...+31
- Донецк +29...+31
- Луганск +30...+32
- Харьков +31...+33
Погода 30 августа / Укргидрометцентр
Прогноз погоды в Киеве
Осадков в столице также не будет. Температура в Киеве ночью составит 17 – 19 градусов, днем 30 – 32 градуса. Между тем по области температура составит 15 – 20 градусов ночью и 28 – 33 градуса днем.