Жарко, но в некоторых регионах возможны дожди и грозы: какой будет погода 30 августа

Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 30 августа. На улице будет тепло, а в некоторых регионах до сих пор будет держаться жара. В то же время кое-где таки возможны осадки.

В пятницу синоптики прогнозируют переменную облачность. Ветер будет юго-восточный и северо-восточный, 5-10 метров в секунду.

Смотрите также Жара, грозы или похолодание и заморозки в сентябре: какая будет погода осенью – интервью синоптика

Прогноз погоды в Украине на 30 августа

В целом осадков не прогнозируется, только в южной части страны местами пройдет кратковременный дождь, также возможна гроза.



Температура ночью составит 15 – 20 градусов, а в южной части до 23 градусов. Между тем днем будет 28 –33 градуса. А вот на высокогорье Карпат традиционно холоднее – ночью будет 10 – 15 градусов, а днем 14 – 19 градусов.

В общем столбики термометров в областных центрах будут показывать такую температуру днем:

Киев +30...+32

Ужгород +30...+32

Львов +28...+30

Ивано-Франковск +28...+30

Тернополь +28...+30

Черновцы +28...+30

Хмельницкий +28...+30

Луцк +28...+30

Ровно +28...+30

Житомир +30...+32

Винница +31...+33

Одесса +30...+32

Николаев +31...+33

Херсон +31...+33

Симферополь +28...+30

Кропивницкий +29...+31

Черкассы +30...+32

Чернигов +30...+32

Сумы +30...+32

Полтава +30...+32

Днепр +31...+33

Запорожье +29...+31

Донецк +29...+31

Луганск +30...+32

Харьков +31...+33



Погода 30 августа / Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киеве

Осадков в столице также не будет. Температура в Киеве ночью составит 17 – 19 градусов, днем 30 – 32 градуса. Между тем по области температура составит 15 – 20 градусов ночью и 28 – 33 градуса днем.