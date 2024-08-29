У п'ятницю синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вітер буде південно-східний та північно-східний, 5-10 метрів на секунду.

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Прогноз погоди в Україні на 30 серпня

Загалом опадів не прогнозується, лише у південній частині країни місцями пройде короткочасний дощ, також можлива гроза.



Температура вночі становитиме 15 – 20 градусів, а у південній частині до 23 градусів. Тим часом вдень буде 28 –33 градуси. А ось на високогір'ї Карпат традиційно холодніше – вночі буде 10 – 15 градусів, а вдень 14 – 19 градусів.

Загалом стовпчики термометрів в обласних центрах показуватимуть таку температуру вдень:

Київ +30...+32

Ужгород +30...+32

Львів +28...+30

Івано-Франківськ +28...+30

Тернопіль +28...+30

Чернівці +28...+30

Хмельницький +28...+30

Луцьк +28...+30

Рівне +28...+30

Житомир +30...+32

Вінниця +31...+33

Одеса +30...+32

Миколаїв +31...+33

Херсон +31...+33

Сімферополь +28...+30

Кропивницький +29...+31

Черкаси +30...+32

Чернігів +30...+32

Суми +30...+32

Полтава +30...+32

Дніпро +31...+33

Запоріжжя +29...+31

Донецьк +29...+31

Луганськ +30...+32

Харків +31...+33



Погода 30 серпня / Укргідрометцентр

Прогноз погоди у Києві

Опадів у столиці також не буде. Температура у Києві вночі становитиме 17 – 19 градусів, вдень 30 – 32 градуси. Тим часом по області температура становитиме 15 – 20 градусів вночі та 28 – 33 градуси вдень.