Переменная облачность и порывы ветра в некоторых областях: прогноз погоды в Украине на 31 августа

30 августа 2024, 14:44
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Автор: Виктория Кульженко

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Укргидрометцентр

В субботу, 31 августа, в Украине ожидается переменная облачность. В отдельных регионах могут пройти кратковременные дожди.

В последний день лета небо будет покрыто облаками, однако сквозь них будет пробиваться солнце. В то же время жара отступать не будет.

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Какой будет погода в Украине

Синоптики прогнозируют, что осадков в этот день не будет. Только в южной части, ночью и на Днепропетровщине и Кировоградщине местами возможны кратковременный дождь, гроза.

Ветер ожидается северо-восточный. На Левобережье он может переходить на юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду, днем на юге и востоке страны возможны порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет +15...+20 градусов, в южных областях до +23 градуса; днем +26...+31 градус, в восточных, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях до +34 градуса.

Какой будет погода на Киевщине

В столице и области также прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер ожидается северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до +15...+20 градусов, а днем поднимется до +26...+31 градус.

В то же время в Киеве синоптики прогнозируют ночью +17...+19 градусов, днем около +30 градусов.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев +30...+32
  • Ужгород +30...+32
  • Львов +30...+32
  • Ивано-Франковск +30...+32
  • Тернополь +29...+31
  • Черновцы +30...+32
  • Хмельницкий +30...+32
  • Луцк +29...+31
  • Ровно +29...+31
  • Житомир +30...+32
  • Винница +30...+32
  • Одесса +28...+30
  • Николаев +29...+31
  • Херсон +29...+31
  • Симферополь +28...+30
  • Кропивницкий +28...+30
  • Черкассы +30...+32
  • Чернигов +30...+32
  • Сумы +30...+32
  • Полтава +30...+32
  • Днепр +31...+33
  • Запорожье +31...+33
  • Донецк +30...+32
  • Луганск +30...+32
  • Харьков +31...+33


Прогноз погоды на 31 августа / Укргидрометцентр