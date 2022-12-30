Плюсовая температура и желтый уровень опасности: прогноз погоды в Украине на 31 декабря

30 декабря 2022, 14:27
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Укргидрометцентр

В субботу, 31 декабря, Украину кое-где окутает густой туман. Синоптики обещают, что в канун Нового года существенных осадков не будет.

Во всех областях Украины будет облачно с прояснениями. В Карпатах и северо-восточных регионах ожидается небольшой дождь с мокрым снегом.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Синоптики прогнозируют, что в ночные и утренние часы густой туман появится в большинстве западных, центральных, южных, Житомирской и Киевской областях.

Ветер будет преобладать юго-западный, 7-12 метров в секунду. Днем в Карпатах ожидают порывы ветра 15-20 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. Днем в западных областях воздух прогреется от 3 до 8 градусов тепла.

В Крыму и на юге Одесской области температура будет составлять 6-11 градусов тепла, в Карпатах ночью и днем – около 0 градусов.

В каких областях ввели желтый уровень опасности

По информации Укргидрометцентра, 31 декабря в большинстве западных, центральных и Житомирской областей появится туман. Предупреждают, что видимость будет составлять 200-500 метров.

В Ровенской, Житомирской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской и Полтавской областях ввели желтый уровень опасности.

В каких областях ввели желтый уровень опасности / Фото Укргидрометцентра

Погода в городах Украины

  • Ужгород – +6...+8
  • Львов – +8...+10
  • Ивано-Франковск – +8...+10
  • Тернополь – +8...+10
  • Черновцы – +8...+10
  • Хмельницкий – +8...+10
  • Луцк – +8...+10
  • Ровно – +8...+10
  • Житомир – +6...+8
  • Винница – +5...+7
  • Одесса – +8...+10
  • Николаев – +6...+8
  • Херсон – +7...+9
  • Симферополь – +8...+10
  • Кропивницкий – +4...+6
  • Черкассы – +4...+6
  • Чернигов – +3...+5
  • Сумы – +3...+5
  • Полтава – +4...+6
  • Днепр – +5...+7
  • Запорожье – +6...+8
  • Донецк – +4...+6
  • Луганск – +5...+7
  • Харьков – +4...+6
  • Киев – +4...+6

Прогноз погоды на 31 декабря / Фото Укргидрометцентра.

Автор: Анна Романюк