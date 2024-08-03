Местами дожди, грозы и порывы ветра: прогноз погоды в Украине на 4 августа
Источник:Укргидрометцентр
В воскресенье, 4 августа, в Украине ожидается переменная облачность. В то же время синоптики также прогнозируют осадки.
Небо над Украиной будет покрыто облаками. Дожди и местами даже грозы ожидаются в нескольких регионах.
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Какой будет погода в Украине
Синоптики прогнозируют, что ночью в Черниговской и Сумской областях пройдут значительные дожди. Зато днем в западных, Житомирской и Киевской областях местами небольшой дождь.
Кроме этого, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5 – 10 метров в секунду, в южных областях местами ветер с порывами 15 – 20 метров в секунду.
Температура ночью +17...+22 градуса, в западных и северных областях +12...+17 градусов, а днем +22...+27 градусов, в юго-восточной части Украины температура воздуха прогреется до +27...+32 градусов.
Какой будет погода на Киевщине
В столице и области также предусматривают переменную облачность. Кроме этого, ночью в области ожидается умеренный, днем местами небольшой дождь, местами гроза. Зато в Киеве осадков не прогнозируют.
Ветер преимущественно северо-западный️, 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха в Киевской области ночью +12...+17 градусов, днем +22...+27 градусов. В Киеве ночью ожидают +15...+17 градусов, а днем +23...+25 градусов.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +24...+26
- Ужгород +24...+26
- Львов +23...+25
- Ивано-Франковск +23...+25
- Тернополь +23...+25
- Черновцы +24...+26
- Хмельницкий +23...+25
- Луцк +23...+25
- Ровно +23...+25
- Житомир +23...+25
- Винница +24...+26
- Одесса +27...+29
- Николаев +27...+29
- Херсон +27...+29
- Симферополь +29...+31
- Кропивницкий +24...+26
- Черкассы +24...+26
- Чернигов +24...+26
- Сумы +23...+25
- Полтава +24...+26
- Днепр +26...+28
- Запорожье +29...+31
- Донецк +28...+30
- Луганск +28...+30
- Харьков +27...+29