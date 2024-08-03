Местами дожди, грозы и порывы ветра: прогноз погоды в Украине на 4 августа

В воскресенье, 4 августа, в Украине ожидается переменная облачность. В то же время синоптики также прогнозируют осадки.

Небо над Украиной будет покрыто облаками. Дожди и местами даже грозы ожидаются в нескольких регионах.

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Какой будет погода в Украине

Синоптики прогнозируют, что ночью в Черниговской и Сумской областях пройдут значительные дожди. Зато днем в западных, Житомирской и Киевской областях местами небольшой дождь.

Кроме этого, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5 – 10 метров в секунду, в южных областях местами ветер с порывами 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью +17...+22 градуса, в западных и северных областях +12...+17 градусов, а днем +22...+27 градусов, в юго-восточной части Украины температура воздуха прогреется до +27...+32 градусов.

Какой будет погода на Киевщине

В столице и области также предусматривают переменную облачность. Кроме этого, ночью в области ожидается умеренный, днем местами небольшой дождь, местами гроза. Зато в Киеве осадков не прогнозируют.

Ветер преимущественно северо-западный️, 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха в Киевской области ночью +12...+17 градусов, днем +22...+27 градусов. В Киеве ночью ожидают +15...+17 градусов, а днем +23...+25 градусов.

Какой будет погода в областных центрах

Киев +24...+26

Ужгород +24...+26

Львов +23...+25

Ивано-Франковск +23...+25

Тернополь +23...+25

Черновцы +24...+26

Хмельницкий +23...+25

Луцк +23...+25

Ровно +23...+25

Житомир +23...+25

Винница +24...+26

Одесса +27...+29

Николаев +27...+29

Херсон +27...+29

Симферополь +29...+31

Кропивницкий +24...+26

Черкассы +24...+26

Чернигов +24...+26

Сумы +23...+25

Полтава +24...+26

Днепр +26...+28

Запорожье +29...+31

Донецк +28...+30

Луганск +28...+30

Харьков +27...+29



Прогноз погоды на 4 августа / Укргидрометцентр