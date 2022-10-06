+20 градусов, солнце и никакого намека на ветер: прогноз погоды на 7 октября

6 октября 2022 , 16:01
Читати новину українською

Источник:

Наталья Диденко

Погода в Украине 7 октября будет теплой и солнечной. Синоптики говорят, что температура воздуха будет колебаться в пределах +15…+20 градусов.

Утром в Украине возможны туманы.

Благодаря антициклону украинцы смогут порадоваться теплой и солнечной погоде. Так что конец рабочей недели принесет комфортную температуру.

Интересно Практически без дождя: в двух областях Украины прогнозируют сухой месяц

7-го октября по всей Украине солнечная погода, синее небо, белые облака, седые утренние туманы и вежливые столбики термометров.
– рассказала синоптикиня Наталья Диденко.

Она добавила, что с утра в Украине будет холодно. Столбики термометров покажут +5...+10 градусов. Кроме того, возможны туманы.

В то же время в Укргидрометцентре рассказали, что в пятницу в Украине будет переменная облачность. Осадков не прогнозируют, поэтому зонты можно оставить дома.

Прогноз погоды в городах Украины

  • Киев – +18 градусов;
  • Луцк – +17 градусов;
  • Ужгород – +19 градусов;
  • Львов – +18 градусов;
  • Ивано-Франковск – +16 градусов;
  • Тернополь – +16 градусов;
  • Черновцы – +18 градусов;
  • Хмельницкий – +17 градусов;
  • Ровно – +17 градусов;
  • Житомир – +17 градусов;
  • Винница – +18 градусов;
  • Одесса – +19 градусов;
  • Николаев – +19 градусов;
  • Херсон – +20 градусов;
  • Симферополь – +20 градусов;
  • Кропивницкий – +18 градусов;
  • Черкассы – +18 градусов;
  • Чернигов – +17 градусов;
  • Суммы – +16 градусов;
  • Полтава – +18 градусов;
  • Днепр – +18 градусов;
  • Запорожье – +19 градусов;
  • Донецк – +17 градусов;
  • Луганск – +17 градусов;
  • Харьков – +18 градусов.


Прогноз погоды на 7 октября.

Автор: Софія Мінджоса