Переменная облачность и местами дожди: прогноз погоды в Украине на 9 августа

В пятницу, 9 августа, ожидается переменная облачность. Кроме этого, почти по всей территории нашего государства могут пройти кратковременные дожди.

Синоптики прогнозируют, что в этот день небо над Украиной будет покрыто облаками. Кое-где могут пройти грозы.

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Какой будет погода в Украине

Ночью на крайнем западе страны, днем в западных, Житомирской, Винницкой, местами Киевской областях возможны кратковременные дожди, а иногда даже грозы. В то же время на остальной территории без осадков.

Кроме этого, ветер будет переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью поднимется до +13...+18 градусов, днем +24...+29 градусов, в западных областях +21...+26 градусов; на юге страны ночью +16...+21 градус, днем +28...+33 градуса; на высокогорье Карпат ночью +9...+14 градусов, днем +16...+21 градус.

Какой будет погода на Киевщине

В столице и области также прогнозируют переменную облачность. Ночью осадков не предвидят, днем местами по области пройдет кратковременный дождь, гроза.

Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Температура в Киевской области ночью будет +13...+18 градусов, днем +24...+29 градусов. Зато в Киеве ночью ожидается +15...+17 градусов, днем +26...+28 градусов

Какой будет погода в областных центрах

Киев +25...+27

Ужгород +23...+25

Львов +23...+25

Ивано-Франковск +23...+25

Тернополь +23...+25

Черновцы +24...+26

Хмельницкий +23...+25

Луцк +23...+25

Ровно +23...+25

Житомир +23...+25

Винница +27...+29

Одесса +28...+30

Николаев +30...+32

Херсон +30...+32

Симферополь +30...+32

Кропивницкий +28...+30

Черкассы +27...+29

Чернигов +26...+28

Сумы +25...+27

Полтава +26...+28

Днепр +27...+29

Запорожье +29...+31

Донецк +29...+31

Луганск +27...+29

Харьков +26...+28



Прогноз погоды на 9 августа / Укргидрометцентр