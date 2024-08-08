Переменная облачность и местами дожди: прогноз погоды в Украине на 9 августа
Источник:Укргидрометцентр
В пятницу, 9 августа, ожидается переменная облачность. Кроме этого, почти по всей территории нашего государства могут пройти кратковременные дожди.
Синоптики прогнозируют, что в этот день небо над Украиной будет покрыто облаками. Кое-где могут пройти грозы.
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Какой будет погода в Украине
Ночью на крайнем западе страны, днем в западных, Житомирской, Винницкой, местами Киевской областях возможны кратковременные дожди, а иногда даже грозы. В то же время на остальной территории без осадков.
Кроме этого, ветер будет переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью поднимется до +13...+18 градусов, днем +24...+29 градусов, в западных областях +21...+26 градусов; на юге страны ночью +16...+21 градус, днем +28...+33 градуса; на высокогорье Карпат ночью +9...+14 градусов, днем +16...+21 градус.
Какой будет погода на Киевщине
В столице и области также прогнозируют переменную облачность. Ночью осадков не предвидят, днем местами по области пройдет кратковременный дождь, гроза.
Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Температура в Киевской области ночью будет +13...+18 градусов, днем +24...+29 градусов. Зато в Киеве ночью ожидается +15...+17 градусов, днем +26...+28 градусов
Какой будет погода в областных центрах
Киев +25...+27
Ужгород +23...+25
Львов +23...+25
Ивано-Франковск +23...+25
Тернополь +23...+25
Черновцы +24...+26
Хмельницкий +23...+25
Луцк +23...+25
Ровно +23...+25
Житомир +23...+25
Винница +27...+29
Одесса +28...+30
Николаев +30...+32
Херсон +30...+32
Симферополь +30...+32
Кропивницкий +28...+30
Черкассы +27...+29
Чернигов +26...+28
Сумы +25...+27
Полтава +26...+28
Днепр +27...+29
Запорожье +29...+31
Донецк +29...+31
Луганск +27...+29
Харьков +26...+28