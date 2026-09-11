Об этом синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала изданию NV.
Каких температур стоит ожидать в ближайшие дни?
В ближайшие дни в Украине сохранится теплая и комфортная для сентября погода. В ночь на субботу температура составит преимущественно 11–16 градусов, на западе будет прохладнее – 7–12 градусов. Днем в большинстве областей ожидается 18–23 градуса, а на юге и юго-востоке – до 23–28 градусов.
13 и 14 сентября существенных изменений в погоде синоптики пока не прогнозируют. В воскресенье Украину могут пересечь атмосферные фронты, однако они будут проходить достаточно быстро. Температура останется комфортной, а общий температурный фон будет носить летний характер.
В Киеве и области 11 сентября во время прохождения атмосферного фронта местами возможны кратковременные дожди. Днем температура снизится до 20–22 градусов. 12 сентября будет примерно так же тепло, но уже без осадков.Читайте оперативные новости первыми Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Напомним, в период с 11 по 13 сентября в Украине ожидаются дожди, местами значительные и с грозами. Больше всего осадков будет на западе, севере и в центре, а на юге и юго-востоке сохранится тепло до 31 градуса.