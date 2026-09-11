До +28 градусов и быстро проходящие атмосферные фронты: какая погода ждет украинцев в ближайшие дни

На выходных в Украине сохранится комфортная сентябрьская погода без существенного похолодания. В большинстве регионов днем ожидается до 23 градусов, а на юге и юго-востоке температура воздуха достигнет 28 градусов.

Об этом синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала изданию NV.

Каких температур стоит ожидать в ближайшие дни?

В ближайшие дни в Украине сохранится теплая и комфортная для сентября погода. В ночь на субботу температура составит преимущественно 11–16 градусов, на западе будет прохладнее – 7–12 градусов. Днем в большинстве областей ожидается 18–23 градуса, а на юге и юго-востоке – до 23–28 градусов.

13 и 14 сентября существенных изменений в погоде синоптики пока не прогнозируют. В воскресенье Украину могут пересечь атмосферные фронты, однако они будут проходить достаточно быстро. Температура останется комфортной, а общий температурный фон будет носить летний характер.

В Киеве и области 11 сентября во время прохождения атмосферного фронта местами возможны кратковременные дожди. Днем температура снизится до 20–22 градусов. 12 сентября будет примерно так же тепло, но уже без осадков.

Напомним, в период с 11 по 13 сентября в Украине ожидаются дожди, местами значительные и с грозами. Больше всего осадков будет на западе, севере и в центре, а на юге и юго-востоке сохранится тепло до 31 градуса.