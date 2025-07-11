На западе –прохлада, на востоке – адовая жара: прогноз погоды на 11 июля

Согласно прогнозу синоптиков, в пятницу, 11 июля, Украину поделят атмосферные фронты. На западе ожидаются дожди и прохлада, а на востоке – жара с температурой до +38 градусов.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода в Украине на 11 июля

В пятницу, 11 июля, атмосферные фронты обусловят неустойчивую погоду с дождями летнего характера ночью в западных областях, а днем на Левобережье.

На востоке и юго-востоке будет удерживаться жаркая погода с сильной жарой. В то же время в западных областях будет ощутимое снижение температуры.

В течение суток в Украине будет сохраняться переменная облачность. Синоптики предупреждают, что ночью в западных областях и на северо-востоке местами пройдут кратковременные дожди и грозы. На остальной территории осадки не предвидятся.

Ветер будет западным и юго-западным (в восточных областях юго-восточный) со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

В западных областях, а также в Житомирской и Винницкой областях будет ощутимое снижение температуры. Ночью столбики термометров опустятся до +10...+15 градусов, а днем температура поднимется до +18...+23 градусов.

В то же время на востоке и юго-востоке страны ночью будет +21...+26 градусов, а днем ожидается сильная жара до +38 градусов.

На остальных территориях температура будет колебаться в пределах +14...+19 градусов ночью и +24...+29 градусов днем.

Какой будет погода в Киеве и области

В течение суток осадки в столице и области не предвидятся. Ветер будет западный и юго-западный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура в Киеве ночью составит +15...+17 градусов, днем воздух прогреется до +25...+27 градусов.

На Киевщине ночью столбики термометров покажут +14...+19 градусов, а днем температура поднимется до +24...+29 градусов.

Какой будет температура в крупных городах

Киев +25...+27;

Ужгород +20...+22;

Львов +20...+22;

Ивано-Франковск +20...+22;

Тернополь +20...+22;

Черновцы +20...+22;

Хмельницкий +20...+22;

Луцк +20...+22;

Ровно +20...+22;

Житомир +21...+23;

Винница +22...+24;

Одесса +27...+29;

Николаев +28...+30;

Херсон +33...+35;

Симферополь +33...+35;

Кропивницкий +27...+29;

Черкассы +25...+27;

Чернигов +26...+28;

Сумы +28...+30;

Полтава +28...+30;

Днепр +33...+35;

Запорожье +35...+37;

Донецк +35...+37;

Луганск +35...+37;

Харьков +33...+35.

Погода в Украине на 11 июля / Карта Укргидрометцентра