На западе –прохлада, на востоке – адовая жара: прогноз погоды на 11 июля
Согласно прогнозу синоптиков, в пятницу, 11 июля, Украину поделят атмосферные фронты. На западе ожидаются дожди и прохлада, а на востоке – жара с температурой до +38 градусов.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Погода в Украине на 11 июля
В пятницу, 11 июля, атмосферные фронты обусловят неустойчивую погоду с дождями летнего характера ночью в западных областях, а днем на Левобережье.
На востоке и юго-востоке будет удерживаться жаркая погода с сильной жарой. В то же время в западных областях будет ощутимое снижение температуры.
В течение суток в Украине будет сохраняться переменная облачность. Синоптики предупреждают, что ночью в западных областях и на северо-востоке местами пройдут кратковременные дожди и грозы. На остальной территории осадки не предвидятся.
Ветер будет западным и юго-западным (в восточных областях юго-восточный) со скоростью 7 – 12 метров в секунду.
В западных областях, а также в Житомирской и Винницкой областях будет ощутимое снижение температуры. Ночью столбики термометров опустятся до +10...+15 градусов, а днем температура поднимется до +18...+23 градусов.
В то же время на востоке и юго-востоке страны ночью будет +21...+26 градусов, а днем ожидается сильная жара до +38 градусов.
На остальных территориях температура будет колебаться в пределах +14...+19 градусов ночью и +24...+29 градусов днем.
Какой будет погода в Киеве и области
В течение суток осадки в столице и области не предвидятся. Ветер будет западный и юго-западный, 7 – 12 метров в секунду.
Температура в Киеве ночью составит +15...+17 градусов, днем воздух прогреется до +25...+27 градусов.
На Киевщине ночью столбики термометров покажут +14...+19 градусов, а днем температура поднимется до +24...+29 градусов.
Какой будет температура в крупных городах
- Киев +25...+27;
- Ужгород +20...+22;
- Львов +20...+22;
- Ивано-Франковск +20...+22;
- Тернополь +20...+22;
- Черновцы +20...+22;
- Хмельницкий +20...+22;
- Луцк +20...+22;
- Ровно +20...+22;
- Житомир +21...+23;
- Винница +22...+24;
- Одесса +27...+29;
- Николаев +28...+30;
- Херсон +33...+35;
- Симферополь +33...+35;
- Кропивницкий +27...+29;
- Черкассы +25...+27;
- Чернигов +26...+28;
- Сумы +28...+30;
- Полтава +28...+30;
- Днепр +33...+35;
- Запорожье +35...+37;
- Донецк +35...+37;
- Луганск +35...+37;
- Харьков +33...+35.
Погода в Украине на 11 июля / Карта Укргидрометцентра