Украину накроют грозы: прогноз погоды на завтра, последний день мая

На пятницу, 31 мая, в Украине прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Последний день весны, вероятнее всего, не обойдется без дождей.

Весна будет сопровождаться грозами

Прогноз на сутки опубликовал Украинский гидрометеорологический центр. Согласно ему, в большей части регионов ожидаются дожди, местами – грозы.

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"Облачно с прояснениями. В Украине, кроме южной части и Днепропетровщины, кратковременные дожди (ночью местами), местами грозы. Ветер юго-восточный, южный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью 11 – 16 градусов, днем 21 – 26 градусов, на востоке и юго-востоке страны до 30 градусов", – говорится в сообщении.



Прогноз погоды на 31 мая / Фото Украинский гидрометеорологический центр

Погода в Киеве

Погода в столице 31 мая будет достаточно свежей, около +22, +23 градусов. Весна завершится для Киева локальными грозовыми дождями.

А вот лето Украину встретит жарой. 1 – 2 июня ожидается +27....+32 градуса, в западной части температура будет немного ниже – +23....+26 градусов.