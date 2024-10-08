Прогреет до 24 градусов, но облачно: прогноз погоды на завтра, 9 октября

Завтра, 9 октября, погода в Украине будет достаточно комфортной. По всей стране будет сухо, преимущественно солнечно, но в некоторых областях все же может быть облачно. Температура воздуха поднимется до 19 –24 градусов тепла.

В этот день синоптики "Укргидрометцентра" осадков не прогнозируют. Ветер будет юго-восточный и западный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

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В столице 9 октября возможна небольшая облачность, но без дождя.

"Температура по области ночью 6 – 11 градусов, днем 17 – 22°; в Киеве ночью 8 – 10 градусов, днем около 20 градусов", – говорится в сообщении.



Прогноз погоды на 9 октября / Скриншот "Укргидрометцентра"

Температура в крупных городах

Киев +19 – +21

Ужгород 20– 22

Львов +21 – +23

Ивано-Франковск +19 – +21

Тернополь +18 – +20

Черновцы +18 – +20

Хмельницкий +18 – +20

Луцк +20 – +22

Ровно +21 – +23

Житомир +19 – +21

Винница +20 – +21

Одесса +21 – +23

Николаев +21 – +23

Херсон +20 – +22

Симферополь +22 – +24

Кропивницкий +20 – +22

Черкассы +20 – +23

Чернигов +19 – +21

Сумы +17 – +19

Полтава +19 – +19

Днепр +20 – +22

Запорожье +20 – +22

Донецк +19 – +21

Луганск +17 – +19

Харьков +18– +20