Мокрый снег и желтый уровень опасности: прогноз погоды в Украине 20 января

19 января 2023, 14:37
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Укргидрометцентр

В пятницу, 20 января, погода в Украине будет переменчивой. Синоптики прогнозируют кое-где до 10 градусов тепла и мокрый снег.

В западных областях ожидается небольшой дождь и мокрый снег. Отмечают, что погода будет облачной, дороги кое-где укроет гололедица.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Синоптики говорят, что в Карпатском регионе следует ожидать значительных осадков. Температура воздуха будет колебаться от 4 до 1 градуса мороза, в Закарпатье будет 1-6 градусов тепла.

На остальной территории страны, по прогнозу синоптиков, будет облачно с прояснениями и без осадков. В Житомирской и Винницкой областях днем выпадет небольшой дождь.

В пятницу воздух в центральных регионах прогреется до 5-10 градусов тепла, в южной части – 10-15 градусов; на востоке страны – 2-7 градусов тепла.

В западных областях будет царить северный ветер, 7-12 метров в секунду. Предупреждают о порывах ветра 15-20 метров в секунду.

Где объявили желтый уровень опасности

20 января в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях прогнозируют значительные осадки – дождь и мокрый снег. Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Поэтому синоптики ввели в этих областях желтый уровень опасности.

Прогноз от Наталки Диденко

Украинская синоптикиня Наталья Диденко рассказала, что вскоре похолодание охватит большую часть Украины. Однако мокрый снег и снижение температуры ожидаются только в западной части Украины.

В Киеве 20 января пройдет без осадков, однако будет царить порывистый ветер. Следует добавить, что Диденко прогнозирует, что зима вернется в апреле.

Погода в городах Украины

  • Киев – +7...+9
  • Ужгород – +3...+5
  • Львов – +1...+3
  • Ивано-Франковск – +1...+3
  • Тернополь – +1...+3
  • Черновцы – +3...+5
  • Хмельницкий – +3...+5
  • Луцк – +1...+3
  • Ровно – +1...+3
  • Житомир – +5...+7
  • Винница – +9...+11
  • Одесса – +9...+11
  • Николаев – +12...+14
  • Херсон – +10...+12
  • Симферополь – +12...+14
  • Кропивницкий – +8...+10
  • Черкассы – +8...+10
  • Чернигов – +7...+9
  • Сумы – +7...+9
  • Полтава – +7...+9
  • Днепр – +6...+8
  • Запорожье – +9...+11
  • Донецк – +4...+6
  • Луганск – +2...+4
  • Харьков – +4...+6

Прогноз погоды на 20 января / Укргидрометцентр

Автор: Анна Романюк