Мокрый снег и желтый уровень опасности: прогноз погоды в Украине 20 января
Источник:Укргидрометцентр
В пятницу, 20 января, погода в Украине будет переменчивой. Синоптики прогнозируют кое-где до 10 градусов тепла и мокрый снег.
В западных областях ожидается небольшой дождь и мокрый снег. Отмечают, что погода будет облачной, дороги кое-где укроет гололедица.
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Прогноз погоды от Укргидрометцентра
Синоптики говорят, что в Карпатском регионе следует ожидать значительных осадков. Температура воздуха будет колебаться от 4 до 1 градуса мороза, в Закарпатье будет 1-6 градусов тепла.
На остальной территории страны, по прогнозу синоптиков, будет облачно с прояснениями и без осадков. В Житомирской и Винницкой областях днем выпадет небольшой дождь.
В пятницу воздух в центральных регионах прогреется до 5-10 градусов тепла, в южной части – 10-15 градусов; на востоке страны – 2-7 градусов тепла.
В западных областях будет царить северный ветер, 7-12 метров в секунду. Предупреждают о порывах ветра 15-20 метров в секунду.
Где объявили желтый уровень опасности
20 января в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях прогнозируют значительные осадки – дождь и мокрый снег. Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Поэтому синоптики ввели в этих областях желтый уровень опасности.
Прогноз от Наталки Диденко
Украинская синоптикиня Наталья Диденко рассказала, что вскоре похолодание охватит большую часть Украины. Однако мокрый снег и снижение температуры ожидаются только в западной части Украины.
В Киеве 20 января пройдет без осадков, однако будет царить порывистый ветер. Следует добавить, что Диденко прогнозирует, что зима вернется в апреле.
Погода в городах Украины
- Киев – +7...+9
- Ужгород – +3...+5
- Львов – +1...+3
- Ивано-Франковск – +1...+3
- Тернополь – +1...+3
- Черновцы – +3...+5
- Хмельницкий – +3...+5
- Луцк – +1...+3
- Ровно – +1...+3
- Житомир – +5...+7
- Винница – +9...+11
- Одесса – +9...+11
- Николаев – +12...+14
- Херсон – +10...+12
- Симферополь – +12...+14
- Кропивницкий – +8...+10
- Черкассы – +8...+10
- Чернигов – +7...+9
- Сумы – +7...+9
- Полтава – +7...+9
- Днепр – +6...+8
- Запорожье – +9...+11
- Донецк – +4...+6
- Луганск – +2...+4
- Харьков – +4...+6