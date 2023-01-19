У західних областях очікують невеликий дощ та мокрий сніг. Зауважують, що погода буде хмарною, дороги подекуди вкриє ожеледиця.
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Прогноз погоди від Укргідрометцентру
Синоптики кажуть, що в Карпатському регіоні слід очікувати значні опади. Температура повітря коливатиметься від 4 градусів тепла до 1 градуса морозу, на Закарпатті буде 1-6 градусів тепла.
На решті території країни, за прогнозом синоптиків, буде хмарно з проясненнями та без опадів. Лише у Житомирській та Вінницькій областях вдень випаде невеликий дощ.
У п'ятницю повітря в центральних регіонах прогріється до 5-10 градусів тепла, у південній частині – 10-15 градусів; на сході країни – 2-7 градусів тепла.
У західних областях пануватиме північний вітер, 7-12 метрів за секунду. Попереджають про пориви вітру 15-20 метрів за секунду.
Де оголосили жовтий рівень небезпеки
20 січня у Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях прогнозують значні опади – дощ та мокрий сніг. Такі погодні умови можуть привести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.
Тому синоптики запровадили в цих областях жовтий рівень небезпеки.
Прогноз від Наталки Діденко
Українська синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що похолодання невдовзі охопить більшу частину України. Проте наразі мокрий сніг та зниження температури очікуються лише в західній частині України.
У Києві 20 січня пройде без опадів, проте пануватиме рвучкий вітер. Варто додати, що Діденко прогнозує, що зима повернеться у квітні.
Погода у містах України
- Київ – +7...+9
- Ужгород – +3...+5
- Львів – +1...+3
- Івано-Франківськ – +1...+3
- Тернопіль – +1...+3
- Чернівці – +3...+5
- Хмельницький – +3...+5
- Луцьк – +1...+3
- Рівне – +1...+3
- Житомир – +5...+7
- Вінниця – +9...+11
- Одеса – +9...+11
- Миколаїв – +12...+14
- Херсон – +10...+12
- Сімферополь – +12...+14
- Кропивницький – +8...+10
- Черкаси – +8...+10
- Чернігів – +7...+9
- Суми – +7...+9
- Полтава – +7...+9
- Дніпро – +6...+8
- Запоріжжя – +9...+11
- Донецьк – +4...+6
- Луганськ – +2...+4
- Харків – +4...+6
Прогноз погоди на 120січня / Укргідрометцентр