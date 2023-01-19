У західних областях очікують невеликий дощ та мокрий сніг. Зауважують, що погода буде хмарною, дороги подекуди вкриє ожеледиця.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Синоптики кажуть, що в Карпатському регіоні слід очікувати значні опади. Температура повітря коливатиметься від 4 градусів тепла до 1 градуса морозу, на Закарпатті буде 1-6 градусів тепла.

На решті території країни, за прогнозом синоптиків, буде хмарно з проясненнями та без опадів. Лише у Житомирській та Вінницькій областях вдень випаде невеликий дощ.

У п'ятницю повітря в центральних регіонах прогріється до 5-10 градусів тепла, у південній частині – 10-15 градусів; на сході країни – 2-7 градусів тепла.

У західних областях пануватиме північний вітер, 7-12 метрів за секунду. Попереджають про пориви вітру 15-20 метрів за секунду.

Де оголосили жовтий рівень небезпеки

20 січня у Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях прогнозують значні опади – дощ та мокрий сніг. Такі погодні умови можуть привести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Тому синоптики запровадили в цих областях жовтий рівень небезпеки.

Прогноз від Наталки Діденко

Українська синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що похолодання невдовзі охопить більшу частину України. Проте наразі мокрий сніг та зниження температури очікуються лише в західній частині України.

У Києві 20 січня пройде без опадів, проте пануватиме рвучкий вітер. Варто додати, що Діденко прогнозує, що зима повернеться у квітні.

Погода у містах України

Київ – +7...+9

Ужгород – +3...+5

Львів – +1...+3

Івано-Франківськ – +1...+3

Тернопіль – +1...+3

Чернівці – +3...+5

Хмельницький – +3...+5

Луцьк – +1...+3

Рівне – +1...+3

Житомир – +5...+7

Вінниця – +9...+11

Одеса – +9...+11

Миколаїв – +12...+14

Херсон – +10...+12

Сімферополь – +12...+14

Кропивницький – +8...+10

Черкаси – +8...+10

Чернігів – +7...+9

Суми – +7...+9

Полтава – +7...+9

Дніпро – +6...+8

Запоріжжя – +9...+11

Донецьк – +4...+6

Луганськ – +2...+4

Харків – +4...+6

Прогноз погоди на 120січня / Укргідрометцентр