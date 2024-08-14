Облачность переменная, но будут ли осадки: прогноз погоды в Украине на 15 августа

14 августа 2024, 14:59
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Автор: Маргарита Волошина

Источник:

Укргидрометцентр

Погода в Украине, 15 августа, обещает принести с собой переменную облачность. В то же время никаких осадков на территории страны не ожидается.

Таким образом синоптики предусматривают, что по всей территории Украины будет сухо. Кроме вышеупомянутого, существенного изменения температур не прогнозируют.

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Какой будет погода в Украине

Так, синоптики прогнозируют в Украине переменную облачность, без осадков. Ветер будет двигаться в северо-западном направлении со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью 10 – 15 градусов, днем 24 – 29 градусов; на Закарпатье и в южной части ночью 15 – 20 градусов, днем 27 – 32 градусов,
– говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Погода в областных центрах

  • Киев +25...+27
  • Ужгород +29...+31
  • Львов +27...+29
  • Ивано-Франковск +27...+29
  • Тернополь +26...+28
  • Черновцы +28...+30
  • Хмельницкий +26...+28
  • Луцк +26...+28
  • Ровно +25...+27
  • Житомир +26...+28
  • Винница +27...+29
  • Одесса +27...+29
  • Николаев +29...+31
  • Херсон +29...+31
  • Симферополь +29...+31
  • Кропивницкий +26...+28
  • Черкассы +26...+28
  • Чернигов +25...+27
  • Сумы +24...+26
  • Полтава +25...+27
  • Днепр +26...+28
  • Запорожье +27...+29
  • Донецк +25...+27
  • Луганск +24...+26
  • Харьков +24...+26


Прогноз погоды на 15 августа / Укргидрометцентр