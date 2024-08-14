Облачность переменная, но будут ли осадки: прогноз погоды в Украине на 15 августа
14 августа 2024, 14:59Читати новину українською
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине, 15 августа, обещает принести с собой переменную облачность. В то же время никаких осадков на территории страны не ожидается.
Таким образом синоптики предусматривают, что по всей территории Украины будет сухо. Кроме вышеупомянутого, существенного изменения температур не прогнозируют.
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Какой будет погода в Украине
Так, синоптики прогнозируют в Украине переменную облачность, без осадков. Ветер будет двигаться в северо-западном направлении со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью 10 – 15 градусов, днем 24 – 29 градусов; на Закарпатье и в южной части ночью 15 – 20 градусов, днем 27 – 32 градусов,
– говорится в сообщении Укргидрометцентра.
Погода в областных центрах
- Киев +25...+27
- Ужгород +29...+31
- Львов +27...+29
- Ивано-Франковск +27...+29
- Тернополь +26...+28
- Черновцы +28...+30
- Хмельницкий +26...+28
- Луцк +26...+28
- Ровно +25...+27
- Житомир +26...+28
- Винница +27...+29
- Одесса +27...+29
- Николаев +29...+31
- Херсон +29...+31
- Симферополь +29...+31
- Кропивницкий +26...+28
- Черкассы +26...+28
- Чернигов +25...+27
- Сумы +24...+26
- Полтава +25...+27
- Днепр +26...+28
- Запорожье +27...+29
- Донецк +25...+27
- Луганск +24...+26
- Харьков +24...+26